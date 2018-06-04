У Росії переслідують учасників акцій на підтримку Сенцова

У російському місті Санкт-Петербург суд заарештував на дев’ять діб затриманого 2 червня з українським прапором кримськотатарського активіста Асана Мумджі, який виходив на мітинг на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє російський ресурс «ОВД-инфо», який відстежує долю затриманих на політичних акціях.

«Суд визнав Мумджі винним в організації неузгодженого публічного заходу. На активіста також склали протокол про непокору законному розпорядженню поліції, але це не підтвердилося», – йдеться в повідомленні.

Інформацію про арешт Мумджі підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Мумджі разом з активістками Ольгою Смирновою та Марією Кожеватовою був затриманий 2 червня, коли вони стояли з українським прапором і плакатом на підтримку Олега Сенцова.

В іншому російському місті, Нижньому Новгороді, 3 червня поліція затримала учасника серії одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова Гліба Каліничева. За повідомленням місцевих активістів, поліція закидає Каліничеву «повторне порушення порядку проведення публічного заходу».

В Україні, Росії, Німеччині, Чехії та багатьох інших країнах світу 1 і 2 червня відбулися акції солідарності з ув’язненим у Росії за звинуваченням у тероризмі громадянина України Олега Сенцова. Лише в Росії учасників цих акцій під різними приводами притягають до відповідальності.

14 травня українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.