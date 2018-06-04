Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Червень 2018, Київ 20:19
Суспільство

Бойкот Чемпіонату світу з футболу очима карикатуриста

У світлі останніх подій, пов’язаних із спочатку окупацією частини території України, пізніше військовим втручанням, збиттям пасажирського літака рейсу MH17, арештами громадян України, у світі закликають до бойкоту Чемпіонату світу з футболу, що має відбутися в Росії.

Раніше таку точку зору висловили європейські дипломати, українське керівництво й частина суспільства.

21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА запланований у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Ігри мають пройти у Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Волгограді, Казані, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

Таким майбутній футбольний чемпіонат побачив карикатурист Андрій Єрмоленко.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG