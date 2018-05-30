«Проведення світового чемпіонату в Росії – це дурна ідея» – Лінкявічус

Брюссель – Змін у поведінці Росії після офіційних доказів її причетності до збиття малайзійського «Боїнга» не слід очікувати. Хоча віра в те, що винні в цій трагедії постануть перед судом, залишається, каже в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода голова литовського зовнішньополітичного відомства Лінас Лінкявічус. Дипломат признається, що заклики до пом’якшення санкцій щодо Росії, які подекуди лунають з низки європейських столиць, викликають тривогу. Водночас литовський міністр усе ще сподівається: напередодні й впродовж чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, європейська дипломатія, принаймні своєю дистанційованою поведінкою, згуртовано засвідчить свою незгоду із політикою Москви.

– Після того, як минулого тижня було чітко вказано про причетність Росії до збиття літака рейсу MH17, чи очікуєте ви, що це може якось пом’якшити політику Росії? Чи будуть якісь наслідки, якщо росіяни не визнаватимуть провини?

Більше фактів отримали докази, думка міжнародної спільноти стала більш згуртованою та потужною, а тиск на Москву буде продовжений. Я вірю, що винуватці трагедії (MH17) постануть перед судом

– Було б розумно з їхнього боку щось прийняти на кшталт цього, але, гадаю, на це вони не підуть. Водночас кожен крок у бік додаткових доказів, фактів буде надавати ще більше легітимності цим розслідуванням. Тих, хто досі скептично оцінює їхні результати чи каже, що фактів недостатньо, ставатиме все менше. Національні думки дуже важливі для чинення тиску на Росію. Нагадаю, що росіяни блокували можливість повноцінного розслідування в Раді безпеки ООН, а це могло бути зроблено дуже швидко й прозоро. Що змінилося? Змінилося те, що більше фактів отримали докази, думка міжнародної спільноти стала ще більш згуртованою та потужною, а тиск на Москву буде продовжений. Може, це лунає наївно, але я вірю, що винуватці цієї трагедії постануть перед судом.

– Ще не до кінця зрозуміло, який вигляд буде мати уряд Італії, але з огляду на те, що проросійські популістські сили набирають у Римі ваги, чи не може це призвести до пом’якшення економічних санкцій щодо Росії, які повинні бути продовжені у червні?

Ми домовилися щодо ліній та принципів, а також щодо того, що має бути зроблено, аби політика санкцій була змінена. Підстав для цього немає

– Я завжди насторожуюся, бо подекуди з деяких європейських столиць лунають такі заклики – це не секрет. Але попри все, ми спромоглися кожного разу досягти угоди. Логічно, адже ми домовилися щодо ліній та принципів, а також щодо того, що має бути зроблено, аби політика санкцій була змінена. Підстав для цього немає. Тож, з одного боку, все вкрай зрозуміло. Але з іншого, ви маєте рацію, що ситуація залишається доволі нестійкою. Тож передвиборчі заяви тих, хто переміг у Італії, справді породжують деяку тривогу. Але уряд ще не сформований, тож давайте ще зачекаємо.

– Тож наприкінці червня санкції далі будуть продовжені?

– Я вважаю, що так. З огляду на настрої поміж європейськими міністрами закордонних справ, на те, які у них позиції, це має статися.

– Чи будуть ці санкції знову поновлені на 6 чи одразу на 12 місяців?

– Це вже інше питання, і дехто з колег пропонує 12 місяців, але дехто з цим не згодний. Тож я не знаю, бо ми у цьому питанні теж маємо досягнути консенсусу.

– Чемпіонат світу з футболу, фінальні матчі якого пройдуть у Росії, наближається. Після отруєння в Солсбері лунали розмови про те, що на рівні ЄС слід оголосити дипломатичний бойкот. Дехто домігся, аби ці заклики припинилися. Чи можемо ми все ж побачити якусь скоординовану позицію європейців напередодні чемпіонату?

Проведення світового чемпіонату в Росії – це дурна ідея. В цій країні все – політика. Зробити її світовим центром події та уваги – це гарна нагода для пропаганди

– Не можу сказати… Ми знову спробуємо, але через те, що наша (литовська – ред.) команда недостатньо сильна, то ми в будь-якому разі бойкотуватимемо цей чемпіонат (сміється – ред.). А якщо говорити серйозніше, то проведення світового чемпіонату в Росії – це, коротко висловлюючись, дурна ідея. В цій країні все – політика: спорт, культура… Зробити її світовим центром події та уваги – це завжди гарна нагода для пропаганди. Так було протягом Олімпійських ігор у Сочі, й після цього ми мали агресію проти України. Тож надати можливість Росії прийняти у себе чемпіонат світу – дуже погана ідея… ще й коли країна залучена у справи із допінгом. Все там – політика, і якщо дехто з колег цього не усвідомлює, то нам не вдасться виробити згуртований і скоординований підхід. Але я сподіваюся, що деякі зусилля задля досягнення цього таки будуть зроблені.

– Тож ви все ще не втрачаєте надії на те, що якийсь спільний європейський крок у цьому напрямку таки може бути зроблений?

– Я не думаю, що це буде у вигляді якоїсь політики, вираженої письмово, але сподіваюся, що ми будемо чути все більше й більше коментарів на цю тему. Тож я сподіваюся, що принаймні наша поведінка буде тією чи іншою мірою більш скоординована. Але стверджувати це дуже складно, бо не кожен поділяє таку думку.

Над інтерв’ю працювали Rikard Józwiak та Віталій Єреміца