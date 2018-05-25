Путін про розслідування MH17: Росія непричетна до катастрофи літака

Влада Австралії та Нідерландів 25 травня офіційно звинуватила Росію в катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Міжнародна Спільна слідча група 24 травня представила проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона непричетна до катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

За його словами, Росію не допустили до розслідування катастрофи, а аргументи російської сторони не беруться до уваги.

«Ми хотіли б взяти повноцінну участь в розслідуванні», – заявив Путін.

При цьому російський президент заявив, що частина провини лежить на українській владі, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій на сході України.

Захід і Україна звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає.

Голова слідчої групи Фред Вестербеке зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

Після оприлюднення цих даних у Кремлі заявили, що Росія не знає, якою мірою можна довіряти цим результатам розслідування.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.