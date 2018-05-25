У Кремлі відреагували на результати розслідування щодо MH17

Росія не знає, якою мірою можна довіряти результатам розслідування Спільної слідчої групи щодо збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Я хочу вам нагадати слова президента: розслідування, яке проводилося в Нідерландах, ця слідча група, вона не включала в себе російську сторону, хоча українська сторона була представлена. І звичайно, не маючи можливості бути повноправним учасником, Росія не знає, в якій мірі можна довіряти результатами цієї роботи», – заявив Пєсков.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, щозенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.