Голова НАТО закликав Москву визнати вину в збитті літака рейсу MH17

Визнати свою відповідальність та забезпечити повноцінне сприяння у встановленні справедливості у збитті літака рейсу MH17 закликав Росію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Нідерланди та Австралія оголосили про те, що вони покладають відповідальність за збиття літака рейсу MH17 17 липня 2014 року. Я закликаю Росію визнати цю відповідальність та повністю співпрацювати, доклавши всіх зусиль для встановлення вини згідно із резолюцією Ради безпеки ООН 2166», – йдеться в заяві голови Північноатлантичного альянсу.

Вчорашня проміжна доповідь Об’єднаної слідчої групи щодо катастрофи MH17 дійшла висновку, що ракетна установка, яку використали, щоб збити літак, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Росії, яка дислокована у Курську, додає Столтенберґ.

«Збиття літака MH17 стало світовою трагедією і відповідальні за це повинні бути притягнуті до відповідальності. Союз НАТО неодноразово заявляв про свою цілковиту підтримку зусиль, які здійснює нідерландська влада та інші для того, щоб пролити світло на ті події, які сталися того страшного дня, і домогтися справедливості для 298 загиблих та їхніх родичів», – зазначає Єнс Столтенберґ.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, щозенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Міністерство оборони Росії заявило, що жоден російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.

25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

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