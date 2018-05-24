Волкер: розслідування показує пряму відповідальність Росії в трагедії МН17

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що оприлюднена сьогодні доповідь щодо розслідування трагедії МН17 показує, що насправді є пряма відповідальність Росії.

«Нідерландці дуже чітко встановили факт російської прямої відповідальності, встановили підрозділ, з якого надійшла ця протиповітряна зброя, яка була використана і повернута. Це дуже важливо, бо, я думаю, нідерландське розслідування підкреслює, що справді є пряма відповідальність Росії і Росія має змінити підхід і вирішити на користь миру (на Донбасі – ред.)», – заявив Волкер під час телефонного брифінгу з міжнародними журналістами, перебуваючи в Лондоні.

Сьогодні міжнародна Спільна слідча групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи MH17, заявила, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Голова слідчої групи Фред Вестербек зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

Після цього Міністерство оборони Росії заявило, що жоден російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.

Читайте також – MH17: нові подробиці розслідування

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.