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24 Травень 2018, Київ 17:09
Події

MH17: нові подробиці розслідування

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ, заявив Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Сьогодні у Нідерландах група представила проміжні результати своєї роботи. Подробиці розслідування у програмі «Ваша Свобода» аналізують адвокат Євген Пронін, заступник міністра юстиції України Сергій Петухов, заступник голови СБУ у 2014‒2015 роках Віктор Ягун та російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

Ведуча: Інна Кузнецова

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