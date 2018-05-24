Слідство у справі MH17: мотиви зловмисників наразі не встановлені

Голова Міжнародної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17, Фред Вестербеке заявив, що слідча група наразі не може відповісти на питання, чому саме був збитий пасажирський літак рейсу MH17 і хто конкретно несе за це відповідальність.

Однак, як сказав представник нідерландської прокуратури, слідство має дані щодо підозрюваних, які в інтересах подальшої роботи Міжнародної слідчої групи не можуть бути оприлюднені. Таку інформацію повідомив кореспондент Радіо Свобода в Нідерландах, де пройшла прес-конференція JIT.

«Ми у розслідуванні зробили чималий прогрес, включно з ідентифікацією тих, хто був прямо причетний до збиття. 28 вересня 2016 року ми повідомили, що маємо дані щодо 100 підозрюваних, які можуть мати до цього відношення. Тепер роль у катастрофі MH17 більшості з них для нас є значно чіткішою. Але оприлюднення інформації щодо тих, хто відповідальний, може завдати шкоди слідству», – заявив Вестербеке.

Також він закликав можливих свідків, здатних відповісти на питання про те, хто конкретно віддавав накази про відправлення «Бука» в Україну, і про збиття «Боїнга», повідомити JIT.

Крім того, представники слідства підкреслили, що направили російській владі запит про інформацію щодо 53-й бригади і того, хто міг бути відповідальним за транспортування «Бука» в Україну, однак не отримали на це жодної відповіді.

Як повідомляло раніше Радіо Свобода, згідно нових даних JIT, зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Офіційно міжнародна Спільна слідча група і українські правоохоронні органи поки що не називають імен людей, причетних до катастрофи літака, внаслідок якої загинули 298 людей.

Дослідницька група Bellingcat раніше повідомляла, що "Боїнг", ймовірно, був збитий з "Бука" 53-ї російської бригади. На питання про те, чому у JIT підтвердження цих даних зайняло стільки часу, представник слідства відповідав, що необхідно було отримати додаткові докази, які можна буде представити в суді.

25 травня Bellingcat, як очікується, представить на прес-конференції в Гаазі нову доповідь про розслідування катастрофи.

Росія раніше неодноразово заперечувала причетність до катастрофи "Боїнга". Але журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як одного з відповідальних за трагедію відставного російського військовослужбовця, колишнього керівника «розвідки» угруповання «ДНР» Сергія Дубинського (відомого за прізвиськом «Хмурий») через аудіозаписи, оприлюднені СБУ, з перехопленням розмов фігурантів справи про збиття в небі над Донбасом малайзійського «Боїнга».

Авіалайнер «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною сходу України, захопленою підтримуваними Росією бойовиками, 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що були в літаку. Близько двох третин із них були громадяни Нідерландів, і Україна передала розслідування цій державі.