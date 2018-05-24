У справі MH17 винною визначать Росію та її перших осіб – Ягун

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ, заявив Фред Вестербеке, голова Спільної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака у небі над Донбасом влітку 2014 року. 24 травня в Нідерландах група представила проміжні результати своєї роботи. Про розслідування у програмі «Ваша Свобода» говорили заступник голови СБУ у 2014–2015 роках Віктор Ягун, адвокат Євген Пронін та заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.