Росія мовчить про 53-ю бригаду та трейлер з «Буком» – заява міжнародної слідчої групи

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ, заявив Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Нині на військовій базі поблизу міста Утрехт (Нідерланди) група представила проміжні результати своєї роботи. «З огляду на цю констатацію виникають питання, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році. Це важливе питання, яке JIT все ще розслідує. Російська Федерація досі не відповіла Спільній слідчій групі, чи був «Бук» 53-ї бригади використаний на сході України і чи його було застосовано для збиття літака. Ми зверталися до Росії з вимогою надати нам всю інформацію, яка може бути важливою для нас, згідно з резолюцією Ради безпеки ООН», – заявив Вестербеке.