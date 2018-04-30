У Нідерландах розповсюдили 50 тисяч примірників газети, що вихваляє Путіна та Росію (світова преса)

Французька газета La Croix пише про реформу системи охорони здоров’я в Україні. Нідерландське періодичне видання NRC Handelsblad розповідає про приклад того, як у Нідерландах розповсюджується проросійська пропаганда. Британський часопис The Daily Star пише про можливе продовження тренерської кар’єри українського футболіста Олега Лужного в Англії.

Французька щоденна газета La Croix вміщує статтю «Україна реформує систему охорони здоров’я». Спеціальний кореспондент часопису в Києві Фабріс Депре пише, що реформа системи охорони здоров’я в Україні розглядається як життєво важливий крок на шляху до загального оздоровлення країни, водночас деякі лікарі висловлюють своє занепокоєння цим процесом. За майже 27 років української незалежності країна мала 22 міністри охорони здоров’я. Французьке видання пише, що нинішня виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун спромоглась запустити найбільш масштабну за весь час існування незалежної України реформу системи. Втім, сама Супрун відкидає сам термін «реформа».

«Я маю на увазі радше трансформацію, тому що ми не лише видозмінюємо систему, ми її, власне, змінюємо. Ми просуваємось від централізованої, неефективної системи, яку ми успадкували від Радянського Союзу, до системи, яка існує у Європі, в тому числі в Британії, Франції та Іспанії», – каже міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

La Croix пише, що нове законодавство також радикально трансформує фінансування системи охорони здоров’я в Україні. Замість надзвичайно низької фіксованої зарплати українські лікарі отримуватимуть платню у залежності від кількості пацієнтів, яких вони лікують. Усе це, на думку французького часопису, ставатиме на заваді хабарництву. Автор пише, що реформу системи охорони здоров’я в Україні підтримує 65% населення. Насамкінець Фабріс Депре наводить деяку статистику, згідно з якою, Україна має найнижчу тривалість життя у Європі – 71 рік, що на 10 років менше, аніж в середньому в Європі.

«Україна реформує систему охорони здоров’я»

Нідерландський часопис NRC Handelsblad друкує матеріал «Проросійську газету фінансує фермер з провінції Барбант, який бореться проти «єврейської еліти». Видання повідомляє, що у Нідерландах нещодавно було розповсюджено 50 тисяч примірників газети, яка вихваляє Путіна та Росію. Під час журналістського розслідування з’ясувалося, що за всім цим стоїть 66-річний нідерландський фермер Гуґо Янсен, хоча ті, хто, власне, друкує цю газету, намагалися приховати, звідки саме надходять кошти на її видання. Часопис, фінансований Янсеном, називається De Andere Krant («Інша газета»), примірники цього видання розповсюджувалися у потягах, крамницях та через поштові скриньки. NRC Handelsblad наголошує, що в газеті вихваляли російського президента Володимира Путіна, подавали російську версію анексії українського Криму, а також російський погляд на збиття пасажирського літака рейсу МН17 та на конфлікт на сході України.

NRC Handelsblad зазначає, що у Росії не могли не помітити «ініціативного» нідерландського фермера, і російське державне інформаційне агентство «ТАСС» вже почало вихваляти Янсена як того, хто видає газету про «реальну ситуацію у Росії». Нідерландський фермер відчув натхнення і підтримку Кремля і пішов далі, поставивши обабіч однієї з регіональних доріг плакат «Росія зупинила Гітлера, а не Америка!». Нідерландське видання пише, що Янсен також «зарахував» до 26 мільйонів загиблих у Другій світовій війні лише росіян. Втім, як пише нідерландське видання, проросійська риторика Гуґо Янсена доволі активно перемішується у видаваній ним газеті з доволі неприхованим і войовничим антисемітизмом. Виявляється, 2007 року він одружився з росіянкою на ім’я Тетяна, яка, за його власними словами, дещо «розкрила йому очі» на те, що відбувається у світі. Отож, пише NRC Handelsblad, теорії «сіоністської змови» межують на сторінках «Іншої газети» з російським баченням світу з безпосереднього «благословення» російської пропагандистської машини. Йдеться, пише автор, про класичний випадок «корисного ідіота», який просуває точку зору Кремля на Заході.

«Проросійську газету фінансує фермер з провінції Барбант, який бореться проти «єврейської еліти»

Британський популярний часопис The Daily Star друкує статтю про те, що англійський футбольний клуб «Евертон» запропонував Арсену Венґеру бути тренером: менеджера лондонського клубу «Арсенал» запрошують разом з Олегом Лужним, який буде його помічником. Видання пише, що легендарний футбольний тренер Арсен Венґер залишає лондонський «Арсенал» після закінчення сезону. Але цілком ймовірно, що він залишатиметься в англійській прем’єр-лізі, бо ж клуб з Ліверпуля «Евертон» бажає бачити французького фахівця на чолі команди. Газета зазначає, що, згідно з певною достовірною інформацією, Арсенові Венґеру було запропоновано очолити ліверпульський клуб, а колишній захисник лондонського клубу «Арсенал» і збірної України Олег Лужний має долучитися до Венґера як його помічник.

The Daily Star нагадує своїм читачам, що нині Олег Лужний є заступником головного тренера клубу «Динамо» (Київ) і, за даними деяких джерел, не проти повернутися до роботи в Англії. Часопис також додає, що Олег Лужний підписав свого часу контракт на виступи за лондонський «Арсенал» 28 травня 1999 року, де його називали «The Horse» («Кінь») через те, що він галопом пересувався краєм футбольного поля. Втім, вказується, що псевдо «Кінь» було дещо неправильним перекладом його українського футбольного псевдо «Лось», маючи на увазі солідного велетня, який просувається вперед, попри перешкоди, і виграє врешті-решт. Лужний провів 4 роки в «Арсеналі», вийшовши у 75 матчах за лондонських «канонірів», також ставши членом легендарного складу «Арсеналу», який виборов чемпіонство і Кубок Англії у сезоні 2001-2002. Останнім матчем Лужного за клуб з північного Лондона стала гра проти клубу «Саутгемптон» 17 травня 2003 року.

«Англійський футбольний клуб «Евертон» запропонував Арсену Венґеру бути тренером: менеджера лондонського «Арсеналу» запрошують разом з Олегом Лужним, який буде помічником»