Bellingcat: ідентифіковано ще одного російського офіцера, що може бути причетним до збиття MH17

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомила, що їм вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, ймовірно причетного до збиття Малазійського боїнга. Йдеться про чоловіка, який під іменами «Оріон» та «Андрей Иванович» фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та у документах сепаратистів угруповання «ЛНР».

За даними Bellingcat, це – Олег Володимирович Іванников, 1967 року народження.

«Bellingcat з дуже високою впевненістю визначив, що під час падіння МХ17 Олег Іванніков був офіцером Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) і виконував цю функцію, принаймні як пізніше як вересень 2017 року», – йдеться у повідомленні на сайті розслідувачів.

За інформацією групи, Іванников прибув до України у першій половині 2014-го і перебував тут принаймні до початку 2015-го року.

«Під час свого перебування в «ЛНР» він координував і керував військовими діями російських бойовиків, проросійських сепаратистів і контингенту «приватної армії» з групи Вагнера. Іванников також здійснював нагляд за постачанням та транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Він виконував ці функції під час падіння MH17», – зазначається у поавдомленні.

До того, як розгорнути свою діяльність в Україні, як стверджують у Bellingcat, Олег Іванников працював під псевдонімом «Андрій Іванович Лаптєв» як міністр оборони та надзвичайних ситуацій (2006-2008) у самопроголошеній «Республіці Південна Осетія» – грузинському регіоні, який Росія, зокрема, визнала незалежним.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, щозенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

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