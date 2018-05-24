Над Донбасом хотіли збити цивільний літак Росії, а збили MH17 – екс-заступник голови СБУ

Гості програми «Ваша Свобода»: Євген Пронін, адвокат; Віктор Ягун, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках, заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії. Про це у 24 травня заявив представник нідерландської прокуратури на прес-конференції Спільної слідчої групи, яка розслідує катастрофу. Були продемонстровані матеріали, отримані, в тому числі, на основі розміщених в інтернеті записів, з яких випливає, що конвой військової техніки, в якому було не менше від 6 установок «Бук», покинув район Курська ще в кінці червня. Згодом одна з установок «Бук» була переправлена через кордон на територію України на Донбас, контрольований бойовиками.

Інна Кузнецова: Боїнг був збитий з установки «Бук», доставленої з Росії – до такого висновку слідчі дійшли раніше. Але вперше визначено, з якої саме установки збито літак, що це приналежність Російської Федерації, російських протиповітряних сил. Пане Пронін, наскільки це просуває слідство?

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Євген Пронін: Насправді достатньо. У вересні 2016-го було заявлено, що це установка «Бук» 9М38, котра стоїть на базі Збройних сил Російської Федерації, можливо, вже виведена з обігу, але її приналежність фактична, юридична до Російської Федерації є. Була створена спеціальна слідча група Joint Investigation Team. Там є слідчі з України, Малайзії, Нідерландів, Австралії та інших країн, котрі були залучені до розслідування.

Не розкриваються всі дані, суд буде у Гаазі, а обвинувальний висновок буде відкритий, коли почнеться судове розслідування слухань по суті

Питань де-факто не має виникати. Де-юре – не розкриваються всі дані, тому що суд буде у Гаазі, а обвинувальний висновок буде відкритий виключно в день, коли почнеться саме судове розслідування слухань по суті.

Розслідування, до речі, жодного разу не відкладали. Ставилося питання, що багато часу треба для попереднього розслідування, тому що особи, які входять у слідчу групу, постійно моніторять позицію Росії. Представники Російської Федерації постійно кажуть у заявах, що немає доказів, не можуть знайти, тому вигадують, фальсифікують, підміняють – тягнеться час.

Справа в тому, з якими доказами прийдуть слідчі до обвинувального акту, коли розпочнеться процес у Гаазі. Можливо, фактичних даних вже не буде в наявності, людей, можливо, не буде в наявності, але в наявності будуть матеріали слідства – ми живемо у 21-му столітті. Слідство буде доведене до кінця. Я переконаний, що вже всі матеріали для обвинувального висновку готові у слідства.

– Слідчі і сьогодні звернулися до представників Російської Федерації. Представниця зовнішньополітичного відомства ЄС Майя Косьянчич сказала, що вони чекають інформації і на співпрацю з Російською Федерацією у цьому розслідуванні. Пане Ягун, як ви думаєте, наскільки реальне таке розслідування, така співпраця?

Це визнання усіх звинувачень, які Україна висуває Росії з 2014-го. Інформація, озвучена слідством, була відома ще у липні-серпні 2014-го

​Віктор Ягун: Співпраці не буде. Тому що визнання того, що установка «Бук» опинилася на території України, при чому у той період, коли навіть неофіційно «не брали» участь у бойових діях – це визнання усіх звинувачень, які Україна висуває Російській Федерації з 2014-го. Інформація, озвучена слідством, була відома ще у липні-серпні 2014-го.

Вони змушені ретельно все перевіряти – кожна інформація, яку дозовано дають, починаючи з 2016-го, остаточно підтверджена...

18 липня мали перейти кордон. Не цей літак був підставою для збиття. Хотіли збити цивільний літак Росії за маршрутом «Москва-Варна» на Кіпр. Хотіли зробити таку жертву і звинуватити Україну

Розвідувальна інформація, що має відбутися якесь загострення ситуації, з’явилася за декілька днів до самої події у 2014 році. Не про «Буки» йшлося, а про активізацію Росії на кордоні з Україною і про можливе входження на територію України регулярних військ Російської Федерації.

Була чітка дата – 18 липня мали перейти кордон. Єдине для нас було таємницею – яка підстава входження офіційний військ. Одна з версій – насправді не цей літак був підставою для збиття. Хотіли збити цивільний літак Російської Федерації, який летів за маршрутом «Москва-Варна» на Кіпр. Хотіли зробити таку жертву і звинуватити Україну, щоб провести ретельне розслідування, мали ввести свій контингент на територію України.

Росія вже зробила все, що може, щоб знищити докази. Була інформація, що навіть сама установка була знищена

Один з фігурантів вже зник. Невідомо, в якому місті знаходиться. Підозрюю, що Російська Федерація вже зробила все, що може, щоб знищити будь-які докази. Була інформація, що навіть сама установка була знищена. Є прецедент – у Великобританії був здійснений терористичний акт представниками Лівії. Були визначені особи, які брали участь у знищенні цивільного літака. Все ж основним обвинуваченим була держава Лівія і її керівник. У цьому випадку буде так само.

Зрозуміла позиція європейської спільноти, яка завжди намагається уникнути прямого конфлікту і назвати прямих винуватців, але у цьому випадку, думаю, сама держава буде визнана винною. Є конкретні особи, які натискали на кнопку. Навіть ті прикордонники, які відкривали шлагбаум на кордоні і пропускали цю установку на територію України, причетні до скоєння цього злочину.

– Пане Петухов, на прес-конференції сьогодні не було названо жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття «Боїнгу». Як ви думаєте, ці імена колись будуть названі?

Імена обов’язково будуть названі, але на етапі судового розгляду. Оприлюднення заздалегідь підозрюваних може призвести до того, що вони просто зникнуть

​Сергій Петухов: Імена обов’язково будуть названі, але, думаю, це станеться вже на етапі судового розгляду. Це складна технічно справа – будь-яка авіакатастрофа розслідується дуже довго, а ця ускладнюється тим, що слідча група не мала повноцінного доступу до місця аварії, тому речові докази отримували не відразу. Додатковий критерій і причина, чому ці імена не називаються – таке оприлюднення заздалегідь підозрюваних може призвести до того, що вони просто зникнуть.

Росія свого часу в Радбезі ООН заблокувала створення міжнародного трибуналу для переслідування осіб, винних у збитті «Боїнгу». Після цього 5 держав вели перемовини і розробляли найбільш ефективний механізм. Минулого літа Україна і Голландія підписали угоду, за якою Голландія матиме можливість розгляду цієї справи у внутрішніх судах і матиме повну юрисдикцію над усіма потенційними злочинцями та усіма елементами і стадіями злочину.

Нідерланди вже готуються, щоб їхні суди розпочали судову справу

Угода між Україною і Нідерландами знаходиться на етапі підготовки до ратифікації. Ми абсолютно синхронізовано йдемо цим процесом. Нідерланди вже готуються, щоб їхні суди мали спроможність, необхідні ресурси, щоб розпочати судову справу.

Інформація, яку оприлюднила слідча група, безпосередньо вказує, що «Бук» приїхав з Російської Федерації, був розквартирований на непідконтрольній українському уряду території, точно відомо, коли був зроблений постріл, яким маршрутом рухався «Бук», куди повернувся, є ще додаткові дані – сукупність оприлюднених даних залишає дуже мало місця для сумніву щодо безпосередньої ролі найвищого керівництва Росії і відповідальності Росії як держави за життя людей, які загинули в страшній катастрофі.

Незакриття повітряного простору Україною мусується російською пропагандою. Україна закрила повітряний простір у тому обсязі, який вимагався за міжнародними технічними регулюваннями, який був необхідний з огляду на характер конфлікту. Не було підстав вважати, що може бути заподіяна шкода для цивільних літаків, які літають на набагато вищій висоті. Україна не знала і не могла знати про застосування такої серйозної зброї на непідконтрольній частині Донбасу.