Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17

Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє сайт уряду країни.

«Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв польоту MH17 та їхніх близьких родичів», – сказав міністр.

Рада безпеки Нідерландів в остаточній доповіді про обставини аварії літака назвала причиною катастрофи влучання в лайнер ракети класу «земля – повітря», випущеної з установки «Бук».

На військовій базі поблизу міста Утрехт (Нідерланди) міжнародна Спільна слідча група 24 травня представила проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Голова слідчої групи Фред Вестербеке зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.