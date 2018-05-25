Радіо Свобода Daily: слідство встановило, що «Боїнг» над Донбасом збив «Бук» із російської бригади

Вестербеке​: MH17 збили з «Бука» 53-ї бригади ППО Росії

Розпочнемо з важливого звіту. Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ, заявив Фред Вестербеке, голова Спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Під час прес-конференції JIT представив незаперечні відеодокази того, що у збитті був використаний саме російський «Бук», та деякі інші результати розслідування. Втім, як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, наразі не оприлюднили.

Після цього Міністерство оборони Росії заявило, що жоден російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон із Україною.

Порошенко проти BBС або зустріч на «платній основі»

Зустріч президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом обійшлася українській стороні у щонайменше 400 тисяч доларів, йдеться у розслідуванні британської медійної корпорації BBC. Гроші, за версією видання, отримав юрист Трампа Майкл Коен. «Джерела не називаються, ніхто нічого не підтверджує, але інформаційний удар завдано» – так можна узагальнити реакцію на публікацію ВВС. Радіо Свобода зібрало думки українських та закордонних експертів щодо того, проти кого направлений цей «удар». А за лінком ще й реакції користувачів соцмереж.

Далі про не менш важливе в Україні та світі коротко.

РНБО запровадила санкції проти «РИА Новости Украина», сайт мають заблокувати.

Європейська комісія завершила антимонопольне розслідування проти російської компанії «Газпром», яку звинувачували в перешкоджанні конкуренції та завищенні вартості поставок природного газу у Східну Європу і пригрозила штрафом.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі. «На жаль, у зв'язку з величезним гнівом і відкритою ворожістю у ваших останніх заявах, я вважаю недоречним зараз проводити цю давно заплановану зустріч», – йдеться в листі Трампа до Кіма, що його оприлюднив Білий дім.

А американський підприємець Ілон Маск вирішив створити ресурс Pravda – для боротьби з фейками.

Криптовалюта у деклараціях

В Україні понад півсотні чиновників та політиків мають криптовалюту на суму понад сто мільйонів гривень. Українські фінансові регулятори досі не визнали криптовалюту ні грошовими коштами чи валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, електронними грошима, цінними паперами чи грошовим сурогатом. Тому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нині ігнорує задекларовані депутатами криптовалюти, навіть якщо вони призводять до суттєвих змін у майновому стані. То потрібно чи ні декларувати криптовалюту?

Свято футболу розпочато

У Києві відкрився «Фестиваль чемпіонів», який триватиме до 27 травня. Усі охочі отримали змогу сфотографуватися з кубками Ліги чемпіонів, пограти у футбол з роботами, відвідати музей УЄФА та подивитися соціальні матчі зі світовими зірками. Наприклад, 24 травня з дітьми із ДЦП на полі грала паралімпійська збірна України з футболу та єдиний у світі футболіст, який виграв тричі Лігу чемпіонів у різних клубах – Кафу. Серед відвідувачів фан-зони не лише українці, а й гості столиці з різних країн. Чим запам’ятався перший день футбольного тижня іноземцям? Які враження від української столиці? Хто зміг забити гол видатному Кафі? Відповіді у Щоденнику Ліги чемпіонів від Радіо Свобода. Маємо ще й 23 фото з головної фан-зони Ліги чемпіонів на Хрещатику.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Welcome to Kyiv: 23 фото з головної фан-зони Ліги чемпіонів на Хрещатику

Як відкривали Бескидський тунель

Через новий Бескидський тунель з України в Європу пропустили перший вантажний потяг. Підземну дорогу будували протягом п’яти роки замість аварійного одноколійного тунелю, що розташований поруч. Бескидський тунель, довжиною майже 2 кілометри, з’єднує Україну з європейськими країнами – Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією. Старий тунель за добу пропускав 44 пари потягів, а зараз пропускна спроможність вантажних переведень збільшиться удвічі, жоден потяг не простоюватиме у чергах на станції. Це вперше за роки незалежності України збудували такий великий інфраструктурний проект. Його вартість близько 3 мільярдів гривень. Частину коштів надали європейські банки у кредит, а третину від суми надала Україна.

«Мене попросили піти з кафе»

Вже не вперше в Україні набув розголосу прояв дискримінації людей з інвалідністю у закладах громадського харчування. Киянку із ДЦП Людмилу Глушко попросили піти із закладу громадського харчування в історичній частині Києва. За два роки до того широкого розголосу набула історія Романа Кисляка – переселенця з інвалідністю, якого так само не пустили в ресторан у Львові. Після історії Романа у соцмережах поширювався флешмоб «На каву із другом». Та чи дійсно розголос подібних випадків зменшує прояви дискримінації? Та як діяти людям з інвалідністю, які потрапляють у подібні ситуації?

Васін рік у полоні

І короткий, але важливий анонс на завершення. Минає рік, відколи журналіст Станіслав Асєєв (Васін) незаконно позбавлений волі в окупованому Донецьку. 4 червня Радіо Свобода спільно з друзями Стаса, колегами із «Дзеркала тижня», Tyzhden (Український тиждень) і «Українська правда» та платформою культурних ініціатив «ІЗОЛЯЦІЯ» презентує книгу його есе про життя на окупованій території. У книзі «В ізоляції» зібрані статті Стаса, які вийшли у провідних виданнях протягом 2015–2017 років. Ці тексти – не просто подієва журналістика. Це «енциклопедія» території, яка стає дедалі закритішою. Передмову до книги, яку написав одногрупник Станіслава Єгор Фірсов, ви вже можете знайти на нашому сайті.

Цінуйте подвиги інших!

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