Ілон Маск створить ресурс Pravda – для боротьби з фейками

Американський підприємець Ілон Маск оголосив про намір створити сервіс для боротьби з фальшивими повідомленнями в засобах інформації. Про це засновник компаній SpaceX і Tesla написав увечері 23 травня в мережі Twitter. За його словами, ресурс буде називатися російським словом Pravda.

Сервіс дозволить користувачам оцінювати правдивість статей у пресі і складати рейтинг довіри журналістів. Підприємець зазначив, що сайт буде захищений від ботів, щоб запобігти поширенню дезінформації.

На Заході Росію звинувачують в організації кампаній дезінформації з різних дражливих тем. Зокрема, голова британської служби безпеки МІ5 Ендрю Паркер 14 травня заявив, що Росія ризикує стати «ізольованим вигнанцем» через діяльність, якою вона намагається підірвати європейські демократії і спроби посіяти сумніви на Заході через «туман брехні».