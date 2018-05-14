Британська MI5: «шкідливі дії» Росії можуть зробити її «ізольованим вигнанцем»

Росія ризикує стати «ізольованим вигнанцем» через діяльність, якою вона намагається підірвати європейські демократії і спроби посіяти сумніви на Заході через «туман брехні», заявив на зустрічі з європейськими колегами в Берліні голова британської служби безпеки МІ5 Ендрю Паркер.

На засіданні 14 травня у столиці Німеччини Паркер заявив, що дії Росії – «агресивні і шкідливі».

За словами голови MI5, отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері було «навмисною злочинною діяльністю» на території Великої Британії і одним із «явних порушень міжнародних правил» з боку Москви.

Паркер також засудив, за його словами, кампанію дезінформації, організовану Росією, після цього нападу.

За його словами, необхідно «пролити світло на туман брехні, напівправди і обману, що виливається з пропагандистської машини» Москви.

Паркер подякував міжнародній спільноті за спільну відповідь на інцидент.

Як заявив голова MI5, російська окупація й анексія українського Криму є неприйнятною, як і втручання у західні вибори.

Паркер також наголосив на безпекових зв’язках після Brexit, застерігши, що Європі загрожує «інтенсивна в невпинна терористична загроза» з боку «Ісламської держави».

4 березня в британському Солсбері були виявлені без свідомості колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів у знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.