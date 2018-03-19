Brexit: ЄС і Лондон домовилися про умови перехідного періоду

Велика Британія, як готується до виходу з європейської спільноти, і Європейський союз узгодили умови перехідного періоду, який настане після Brexit, заявили голови переговорних команд від обох Мішель Барньє і Девід Девіс 19 березня в Брюсселі.

«Європейський союз та Сполучене Королівство у понеділок домовилися щодо умов, в яких здійснюватиметься перехідних період після Brexit. Була досягнута угода, про значну частину того, якою саме буде міжнародна домовленість між ЄС і Британією щодо її виходу зі складу ЄС», – заявив керівник делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє.

Йдеться про перехідний період до 31 грудня 2020 року, який надасть Великій Британії можливість остаточно завершити свій вихід із Європейського союзу.

За словами Барньє, зокрема, була досягнута домовленість щодо прав європейських емігрантів, що проживають у Британії, а також щодо фінансового аспекту, включаючи компенсацію, яку Лондон повинен буде сплатити у рамках своїх зобов’язань як колишня держава-член ЄС.

Заява головного переговірника від ЄС була зроблена в той час, коли лідери 27-ми країн співдружності 19 березня на саміті ЄС у Брюсселі повинні ухвалити свою позицію щодо початку переговорів про основи майбутніх комерційних відносин між ЄС і Великою Британією.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня 2017 року прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.