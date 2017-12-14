Facebook розкритикували через виявлення лише 3 фактів російської реклами, пов’язаної з Brexit

Один з провідних британських законодавців – голова парламентського комітету з питань культури і ЗМІ Деміен Коллінз – розкритикував Facebook через неможливість ретельного розслідування впливу Росії на британський референдум щодо виходу з ЄС. Це сталося після того, як соціальна мережа повідомила, що виявила лише три підозрілих рекламних дописи, що могли бути оплачені із російських акаунтів у період волевиявлення.

«Схоже, що Facebook не шукав інших псевдоакаунтів і сторінок, які могли бути пов’язані з агентствами, підтримуваними Росією, і які активно діяли під час референдуму в ЄС», – сказав Коллінз.

Він зазначив, що Facebook вказав лише на оплачену рекламу, спрямовану на британську аудиторію, із близько 470 профілів і сторінок російської «Агенції інтернет-досліджень», що, за даними американських спецслужб, є так званою «фермою тролів», яка була активна і впродовж президентських виборів у США.

Коллінз звернувся з прохання до Facebook провести всебічний пошук «будь-яких рекламних оголошень і сторінок, оплачених Росію або через пов’язані з нею рахунки» в період до і під час голосування 23 червня 2016 року.

У Facebook заперечили звинувачення у неретельному дослідженні запиту від Виборчої комісії і вказали, що серйозно все вивчили.

У листі до Виборчої комісії Великобританії компанія Facebook повідомила, що виявила близько півтисячі облікових записів, пов’язаних з російською «Агенцією інтернет-досліджень», вказавши що та витратила всього 97 центів на 3 оголошення, які бачила британська аудиторія під час кампанії стосовно Brexit.

У Facebook заявили, що три рекламних оголошення про Brexit були все ж спрямовані на аудиторію США і стосувалася імміграції, а не референдуму про те, чи треба Великобританії виходити з ЄС. Повідомляється, що ці рекламні дописи охопили приблизно 200 британських користувачів соцмережі.

Питання імміграції було важливим під час референдуму щодо Brexit, а також на президентських виборах в США в листопаді 2016 року. Росія заперечує втручання в обидва ці процеси.

Британські громадяни, які голосували за вихід з ЄС і громадяни США, які голосували за обрання Дональда Трампа президентом, часто апелювали до конкуренції на рику праці з іммігрантами та обурювалися через соціальні виплати для них.