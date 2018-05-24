Ліга чемпіонів у Києві: непереможний Кафу та вболівальники з усього світу

Свято футболу розпочато. У Києві відкрився «Фестиваль чемпіонів», який триватиме до 27 травня. Усі охочі мають змогу сфотографуватися з кубками Ліги чемпіонів, пограти у футбол з роботами, відвідати музей УЄФА та подивитися соціальні матчі зі світовими зірками. Наприклад, 24 травня з дітьми із ДЦП на полі грала паралімпійська збірна України з футболу та єдиний у світі футболіст, який виграв тричі Лігу чемпіонів у різних клубах – Кафу. Серед відвідувачів фан-зони не лише українці, а й гості столиці з різних країн, які вже готові підтримати команди у фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів. Чим запам’ятався перший день футбольного тижня іноземцям? Які враження від української столиці? Хто зміг забити гол видатному Кафі? Відповіді у Щоденнику Ліги чемпіонів від Радіо Свобода.

З самого ранку 24 травня у фан-зоні велика черга сфотографуватися з кубками Ліги чемпіонів. Серед усіх охочих одразу помітна група у «червоних» футболках, яка співає гімн «Ліверпуля».

Тімоті Джонсон та Джанетт Лу – вболівальники «Ліверпуля» з Малайзії. Для Тімоті це вже третій фінал Ліги чемпіонів, а для Джанет – перший виїзд за «червоних». Кажуть, що останній тиждень рахували години до приїзду в Україну. Не лякали навіть фейкові новини, які розповсюджувалися в інтернеті, кажуть фанати.

«Ми знаємо, що на сході України військовий конфлікт. Чули новини, що під час Ліги чемпіонів плануються теракти. Але приїхали і побачили зовсім іншу Україну – привітну, сонячну і дружелюбну», – каже Джанетт.

Шлях із Малайзії до України видався важким, розповідає Тімоті.

«У нас немає прямого літака до Києва, тож мали летіти через Доху. У цілому ми витратили 30 годин. Але воно того варте. У Києві дуже красиві місця. Ми вже бачили собори, Дніпро, і, звичайно, збираємося ще гуляти нічним містом!», – каже Тімоті.

До матчу «Ліверпуль» – «Реал» залишилося два дні. Тож Тімоті і Джанетт кажуть, що є час не тільки познайомитися з чарівними місцями Києва, але й спробувати всім відомий український борщ із салом та пампушками.

Французькі вболівальники: яскраві капелюшки, гучні пісні та обійми

Якщо в Україні, на жаль, жіночий футбол не може похизуватись великою популярністю, то в Польші – вболівають і за свою збірну, і за рідні клуби і… за французький «Ліон». Так дві сестри Юлія та Вікторія Залозні вже не дочекаються моменту, коли побачать чергову перемогу улюбленої команди у жіночій Лізі чемпіонів.

«Я дуже чекала на цей день, щоб приїхати та підтримати улюблену команду. І це фантастичний час для нас, що ми нарешті тут. Сьогодні вже фінал, і я впевнена, що «Ліон» виграє, хоча із мінімальним рахунком. Думаю, матч завершиться з рахунком 0:1. Але вирішальний гол обов’язково оформить саме Ада Хегерберг», – каже Юлія Залозна

«В Україні вже не вперше. Але ніяк не звикну, що тут дуже спекотно, порівнючи з Польшею. У фан-зоні, звичайно, цікаво – концерти, змагання, але матчі принципово дивимося на стадіоні. Це неймовірні емоції. Коли твої однодумці і ти скандують назву клубу, і тим самим женуть команду вперед. І що я дарма малювала плакат для Ади Хегерберг? Вона має його побачити та відчути нашу підтримку», – говорить Вікторія.

Поки спілкувалися з сестрами, почули, як хтось співає французький гімн.

«О! Наші!» – сміється Вікторія.

Вболівальники вітаються один з одним, скандують назву «Ліон» та розповідають про своє враження від побаченого Києва. Наче одна родина, яка вже разом не один матч. Проте з’ясовується, що познайомилися всі фанати вже під час подорожі до Києва. Самі ж вболівальники пояснюють, вони можуть не знати один одного, але рідні кольори клубу (прапор, «рози» чи футболка) об'єднують!

Матч не для перемоги, а щоб повірили…

Насичена програма у фан-зоні – це не лише конкурси для усіх охочих, але й соціальні матчі: визначали сильніших і серед безпритульних, і серед команд з ампутацією, і навіть серед дітей з ДЦП. Проте всюди перемагала дружба. Але головне, за словами організаторів, це просто вкотре довести, що в футбол може грати кожна людина – тут немає обмежень.

Маленькому Мирончику три рочки. В 1 рік та три місяці хлопчик захворів менінгоенцефалітом і отримав четвертий ступінь глухоти. Нещодавно Мирончика прооперували, і тепер він проходить курс реабілітації. Саме футбол, за словами мами Ольги, став справжнім порятунком – малеча зробив перші кроки за м’ячем. А сьогодні Мирончик самостійно забив гол у ворота паралімпійської збірної України з футболу.

«Він такий щасливий прибіг. Звичайно, ми розуміємо, що хлопці піддалися, але для малечі – це стільки емоцій. Це соціалізація для дитини. Він намагається розвиватися і такі заходи потрібні для дітей з будь-якими обмеженнями. І про це потрібно говорити в суспільстві, щоб дитина зростала не в вакуумі, бо боїться, що її з якимись вадами не сприймають як «свою». Паралімпійська збірна довела, що кожна людина може реалізуватися, і знайти своє місце, незважаючи на фізичні вади!» – каже Ольга.

Програвати малечі не соромно, сміються гравці паралімпійської збірної України з футболу. Кажуть, навпаки приємно, що спорт допомагає всім повірити у свої сили.

«Ніщо не стоїть на місці. Все йде вперед. Наступне покоління прогресує, і ми цьому лише раді. Ми маємо велике задоволення, що малеча займається футболом і буде нам достойна зміна. Потрібно зрозуміти, що фізичні обмеження – це настільки маленька складова, що я б не брав її до уваги, головне – всередині у людини. Якщо вона всередині сильна, то ніякі фізичні вади не зупинять її в досягненні мети», – каже воротар паралімпійської збірної України з футболу Богдан Кулинич.

Суддею матчу був видатний гравець Кафу. Єдиний футболіст, хто тричі перемагав у Лізі чемпіонів у складі різних клубів. Він і малечі допомагав забивати голи, і сам навчав її, як правильно «буцати». Таке спілкування дітей «окриляло», кажуть батьки.

Олесі вже п'ять років. Вона не грала на полі, але із зацікавленням спостерігала за видатними футболістами, і тими дітьми, хто не соромиться «своїх вад». Каже, вже завтра обов'язково спробує і сама забити у ворота.

«Я ніколи не грала сама, хоча і люблю футбол. Я боюся, що можу впасти і мені буде боляче. Але я бачила, як Кафу грав з дітьми, як він пояснював кожному, і він не відвертався від них, хоча вони і «особливі». Це круто! Це мотивує!» – каже Олеся.

Вже завтра у фан-зоні на Хрещатику відбудеться матч зірок. Підтримати команди та поспілкуватися з видатними футболістами можна буде вже о 16:00.