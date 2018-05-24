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24 Травень 2018, Київ 21:40
Фотогалереї
Welcome to Kyiv: 23 фото з головної фан-зони Ліги Чемпіонів на Хрещатику
24 Травень 2018, 21:15
Ольга Модіна
На Хрещатику стартував «Фестиваль чемпіонів», який триватиме до 27 травня. І хоча у фан-зоні не можна подивитися трансляцію жодного з фіналів, проте організатори підготували насичену програму для всіх вболівальників.
1
Вболівальники «Ліверпуля» вражають своєю яскравістю та захоплюють гучними піснями
2
В Музеї УЄФА можна познайомитися з історією жіночого футболу
3
УЄФА постійно наголошує що у футбол може грати кожен охочий. Жодних обмежень. Головне, щоб було бажання. На цьому стенді історії різних людей, які цю ідею підтверджують.
4
Спеціальне обладнання для перегляду всіх експонатів в експозиції «Жодних обмежень»
5
Серед історичних фото і це нагадування - як київське «Динамо» перемогло лондонський «Арсенал» - 3:1. 3 листопада 1998 року
6
У музеї УЄФА кожен може знайти свій улюблений клуб...
7
...або улюбленого футболіста
8
У фан-зоні можна грати у різний футбол. Наприклад, у плейстейшн
9
Або в команді разом із зіркою Кафу - легендарним футболістом, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі різних команд
10
Можна забити гол у ворота паралімпійської збірної України з футболу
11
І з перемогою бігти до батьків
12
Ті, хто не хоче грати у футбол, може потрапити у віртуальну реальність. Наприклад, спробувати себе в ролі gif-героїв
13
Можна просто сховатися від спеки в спеціальних місцях для відпочинку
14
Спеціальні майстер-класи від відомих фристайлерів
15
Коли з м'ячем на «ти»
16
Серед відвідувачів і відомі ведучі футбольних передач
17
Фанати французького «Ліону» вже готові підтримати рідний клуб у фіналі жіночої Ліги чемпіонів
18
А ці фанати можуть розслабитися до суботу. Саме 26-го травня відбудеться матч між «Реалом» та «Ліверпулем»
19
Матч молодіжної збірної Київщини проти національної паралімпійської збірної України з футболу
20
Молодь забити титулованим паралімпійцям не змогла
21
Навіть не допоміг і Кафу у складі команди.
22
Фан-зона - це не лише футбольні заходи, але й багато різноманітної музики
23
Вболівальники йдуть на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів
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