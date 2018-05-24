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24 Травень 2018, Київ 21:40
Фотогалереї

Welcome to Kyiv: 23 фото з головної фан-зони Ліги Чемпіонів на Хрещатику

На Хрещатику стартував «Фестиваль чемпіонів», який триватиме до 27 травня. І хоча у фан-зоні не можна подивитися трансляцію жодного з фіналів, проте організатори підготували насичену програму для всіх вболівальників.
Вболівальники&nbsp;&laquo;Ліверпуля&raquo; вражають своєю яскравістю та захоплюють гучними піснями
1 Вболівальники «Ліверпуля» вражають своєю яскравістю та захоплюють гучними піснями
В Музеї УЄФА можна познайомитися з історією жіночого футболу
2 В Музеї УЄФА можна познайомитися з історією жіночого футболу
УЄФА постійно наголошує що у футбол може грати кожен охочий. Жодних обмежень. Головне, щоб було бажання. На цьому стенді історії різних людей, які цю ідею підтверджують.
3 УЄФА постійно наголошує що у футбол може грати кожен охочий. Жодних обмежень. Головне, щоб було бажання. На цьому стенді історії різних людей, які цю ідею підтверджують.
Спеціальне обладнання для перегляду всіх експонатів в експозиції&nbsp;&laquo;Жодних обмежень&raquo;
4 Спеціальне обладнання для перегляду всіх експонатів в експозиції «Жодних обмежень»
Серед історичних фото і це нагадування - як київське &laquo;Динамо&raquo; перемогло лондонський &laquo;Арсенал&raquo; - 3:1. 3 листопада 1998 року &nbsp;
5 Серед історичних фото і це нагадування - як київське «Динамо» перемогло лондонський «Арсенал» - 3:1. 3 листопада 1998 року
 
У музеї УЄФА кожен може знайти свій улюблений клуб...
6 У музеї УЄФА кожен може знайти свій улюблений клуб...
...або улюбленого футболіста
7 ...або улюбленого футболіста
У фан-зоні можна грати у різний футбол. Наприклад, у плейстейшн
8 У фан-зоні можна грати у різний футбол. Наприклад, у плейстейшн
Або в команді разом із зіркою Кафу - легендарним футболістом, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі різних команд
9 Або в команді разом із зіркою Кафу - легендарним футболістом, який тричі вигравав Лігу чемпіонів у складі різних команд
Можна забити гол у ворота паралімпійської збірної України з футболу
10 Можна забити гол у ворота паралімпійської збірної України з футболу
І з перемогою бігти до батьків
11 І з перемогою бігти до батьків
Ті, хто не хоче грати у футбол, може потрапити у віртуальну реальність. Наприклад, спробувати себе в ролі gif-героїв
12 Ті, хто не хоче грати у футбол, може потрапити у віртуальну реальність. Наприклад, спробувати себе в ролі gif-героїв
Можна просто сховатися від спеки в спеціальних місцях для відпочинку
13 Можна просто сховатися від спеки в спеціальних місцях для відпочинку
Спеціальні майстер-класи від відомих фристайлерів
14 Спеціальні майстер-класи від відомих фристайлерів
Коли з м&#39;ячем на&nbsp;&laquo;ти&raquo;
15 Коли з м'ячем на «ти»
Серед відвідувачів і відомі ведучі футбольних передач
16 Серед відвідувачів і відомі ведучі футбольних передач
Фанати французького&nbsp;&laquo;Ліону&raquo; вже готові підтримати рідний клуб у фіналі жіночої Ліги чемпіонів
17 Фанати французького «Ліону» вже готові підтримати рідний клуб у фіналі жіночої Ліги чемпіонів
А ці фанати можуть розслабитися до суботу. Саме 26-го травня відбудеться матч між&nbsp;&laquo;Реалом&raquo; та&nbsp;&laquo;Ліверпулем&raquo;
18 А ці фанати можуть розслабитися до суботу. Саме 26-го травня відбудеться матч між «Реалом» та «Ліверпулем»
Матч молодіжної збірної Київщини проти національної паралімпійської збірної України з футболу
19 Матч молодіжної збірної Київщини проти національної паралімпійської збірної України з футболу
Молодь забити титулованим паралімпійцям не змогла
20 Молодь забити титулованим паралімпійцям не змогла
Навіть не допоміг і Кафу у складі команди.
21 Навіть не допоміг і Кафу у складі команди.
Фан-зона - це не лише футбольні заходи, але й багато різноманітної музики
22 Фан-зона - це не лише футбольні заходи, але й багато різноманітної музики
Вболівальники йдуть на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів
23 Вболівальники йдуть на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів

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