Антимономопольна справа: Єврокомісія пригрозила «Газпрому» штрафом

Європейська комісія завершила антимонопольне розслідування проти російської компанії «Газпром», яку звинувачували в перешкоджанні конкуренції та завищенні вартості поставок природного газу у Східну Європу, повідомляється на офіційному сайті ЄК.

Згідно з рішенням Єврокомісії, «Газпром» має виконати низку юридичних зобов'язань щодо дотримання правил вільного транспортування «блакитного палива» за конкурентними цінами на газовому ринку. В іншому випадку – на компанію чекає штраф.

«Єврокомісія ухвалила рішення зробити ці зобов'язання юридично зобов'язальними для «Газпрому» в рамках статті 9 антимонопольного регулювання Євросоюзу. Якщо компанія порушить ці зобов'язання, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі до 10% глобального обігу компанії», – йдеться в прес-релізі ЄК.

Єврокомісія ініціювала антимонопольне розслідування щодо «Газпрому» у 2012 році. Компанію звинувачували у завищенні цін на газовому ринку в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині та Болгарії. Офіційно розслідування стартувало у квітні 2015 року.