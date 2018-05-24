Через новий Бескидський тунель з України в Європу пропустили перший вантажний потяг. Підземну дорогу будували протягом п’яти роки замість аварійного одноколійного тунелю, що розташований поруч. Бескидський тунель, довжиною майже 2 кілометри, з’єднує Україну з європейськими країнами – Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією. Старий тунель за добу пропускав 44 пари потягів, а зараз пропускна спроможність вантажних переведень збільшиться удвічі, жоден потяг не простоюватиме у чергах на станції. Це вперше за роки незалежності України збудували такий великий інфраструктурний проект. Його вартість близько 3 мільярдів гривень. Частину коштів надали європейські банки у кредит, а третину від суми надала Україна. Тунель збудували за європейськими стандартами, він обладнаний відеокамерами, сучасними пожежними системами. 25 травня через новий Бескидський тунель пропускатимуть не лише вантажні, але й пасажирські потяги.