Порошенко проти BBС: хто на кого зводить наклеп?

Зустріч президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом обійшлася українській стороні у щонайменше 400 тисяч доларів, йдеться у розслідуванні британської медійної корпорації BBC. Гроші, за версією видання, отримав юрист Трампа Майкл Коен. Радіо Свобода зібрало реакції користувачів соцмереж на резонансний матеріал, який офіс українсько президента назвав фейком.

23 травня британська компанія ВВС, посилаючись на неназвані джерела в Києві, поширила інформацію про те, що «Україна платила» за зустріч Дональда Трампа з Петром Порошенком.

«Ця історія цілком не відповідає дійсності», –​ заявив Майкл Коен агентству Reuters. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа спростовує будь-які звинувачення на свою адресу.

Фахівець із комунікацій, який раніше працював в Адміністрації президента, Ярема Дух, звертає увагу на автора розслідування ВВС:

«За 4 роки роботи з іноземними журналістами, що пишуть про Україну, я ніколи не чув про автора статті – Пола Вуда. Вікіпедія каже, що раніше він писав про Близький Схід, а його твіттер – важливий інструмент для багатьох журналістів – мертвий з 2013 року», – написав Дух.

Народний депутат Сергій Лещенко припускає, що після публікації BBC президент США Дональд Трамп буде намагатися дистанціюватися від Порошенка, щоб не асоціюватися із корупційним скандалом.

А віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко назвала публікацію ВВС «брудним фейком»:

Представник України у ПАРЄ, народний депутат з фракції БПП Володимир Ар’єв критикує BBC:

Політичний оглядач Віктор Уколов, якому приписують пропрезидентську позицію, теж дорікнув BBC у нібито непрофесійності і додав, що за такий матеріал раніше «виганяли з роботи»:

Журналіст Олександр Дубинський назвав ситуацію, описану в матеріалі ВВС «соромом»:

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба робить припущення, що можлива сплата за зустріч Петра Порошенка із Дональдом Трампом є виправданою, якщо мова йде про безпеку країни:

«А тепер камінг-аут: якби мені треба було заплатити гроші заради зустрічі з президентом країни, від якої значною мірою залежить безпека моєї країни, я б заплатив»

Звертають увагу і на логіку аргументів:

Дехто ж сприйняв новину із захопленням: ​

Журналістка видання «Фокус» Вікторія Світлова знайшла цікавий момент у ситуації:

Редактор Kyiv Post жартує про реакцію соцмереж на новину ВВС:

І це стало темою для жартів не лише в журналістських колах:

Політолог Євген Магда ставить питання щодо реальної вартості зустрічі Петра Порошенка та Дональда Трампа:

В соцмережах не лише аналізують ситуацію з точки зору журналістської роботи та правдоподібності ситуації, а й жартують:

Як тепер можна виправдати корупцію в Україні?

В Адміністрації президента України назвали відвертою брехнею, наклепом і фейком розслідування британської телекомпанії ВВС щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

«Відверта брехня, наклеп і фейк. Ось як ми сприймаємо цю дезінформацію про організацію зустрічі за гроші…Зустріч влаштована винятково за допомогою дипломатичних каналів, зокрема посольством України в США», – йдеться у заяві Адміністрації президента.

Перша зустріч Порошенка і Трампа відбулася в червні 2017 року в перебігу робочого візиту президента України до США. Після цього Трамп і Порошенко зустрічалися у вересні 2017 року.