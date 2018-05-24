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24 Травень 2018, Київ 23:14
Політика

«Відбитки пальців» на ракеті «Бук»: як помилились у ЗМІ

24 травня протягом дня російські та українські ЗМІ активно реагували на нову інформацію у розслідуванні міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) щодо збиття пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Деякі ЗМІ повідомили, начебто міжнародна Спільна слідча група знайшла «відбитки пальців» на ракеті «Бук». Насправді у звіті йдеться про «низку характерних ознак» на ракеті, а не про «відбитки пальців» у буквальному сенсі.

24 травня Спільна слідча група (JIT) опублікувала чергові висновки щодо розслідування катастрофи рейсу MH17 у небі на Донбасом у 2014 році, яка забрала життя 298 людей. Згідно з новими даними JIT, зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську.

Частина ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року
Частина ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року

Оприлюднення чергових результатів розслідування знищеного пасажирського літака рейсу MH17. На столі частини ракети російської установки «Бук», яка збила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року
Оприлюднення чергових результатів розслідування знищеного пасажирського літака рейсу MH17. На столі частини ракети російської установки «Бук», яка збила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року

ЗМІ повідомили, що Спільна слідча група (JIT) назвала саме 53-ю бригаду Збройних сил Росії, у зв’язку із начебто встановленими «відбитками пальців» військових Російської Федерації.

Так, наприклад, сайт російського каналу «Life» (колишній LifeNews) вийшов із заголовком: «Явний фейк. У Держдумі оцінили заяви про належність Росії установки «Бук», якою збито MH17».

В самому матеріалі – коментар заступника голови комітету Держдуми Росії з оборони Юрія Швиткіна. Він назвав докази експертів «фейком», адже, як навели його слова, «встановити за відбитками пальців належність уламків до певної бригади неможливо».

«У них немає такої бази даних, яка б могла ідентифікувати біометричні дані (російських військових). Для цього повинна бути відповідна експертиза і аналізи різного роду, які б показали і довели, що відбитки пальців належать тій чи іншій особі. А як можуть відбитки пальців належати бригаді? Вони повинні конкретному військовослужбовцю належати. Дурість. Це явно «фейк», – заявив Швиткін.

Його заяву процитували російські ЗМІ та засоби інформації на окупованій частині Донбасу. Тим самим начебто висміюючи висновок Спільної слідчої групи. Заяву Швиткіна також поширило і агентство «РИА-Новости».

Насправді у звіті Спільної слідчої групи сказано про «низку унікальних ознак», яку слідчі побачили під час аналізу фото і відео кадрів ЗРК «Бук», який збив літак рейсу MH17.

Голова Міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке під час виступу. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року
Голова Міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке під час виступу. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року

«У розпорядженні слідства є ціла низка фото і відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК «Бук», який збив літак рейсу MH17. Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Поєднання цих ознак є настільки унікальним, що їх можна розглядати як «відбиток пальців», – мовиться у звіті слідчої групи на сайті прокуратури Нідерландів.

А далі у тексті пояснюють, як саме це пов’язано з 53-ю бригадою військ протиповітряної оборони Росії.

«Цей «відбиток пальців» був зіставлений з величезною кількістю зображень самохідних ЗРК «Бук», як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК «Бук», на якому було виявлено таке ж поєднання, – це самохідний ЗРК «Бук», який був багаторазово зафіксований на фото і відеокадрах під час свого пересування у складі колони 53-ї бригади 23–25 червня 2014 року», – сказано у звіті.

Деякі ЗМІ винесли дезінформацію про «відбитки пальців» просто в заголовки: «Слідство у справі MH17 змогло зняти відбитки пальців з ракети «Бук», яка збила Boeing». Про це пише сайт news.eizvestia.com.

Авіалайнер «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною Донбасу, яку тоді контролювали російські гібридні сили, 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що були в літаку. Близько двох третин із них були громадянами Нідерландів, й тому Україна передала розслідування цій державі.

Росія раніше неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга». Але журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як одного з відповідальних за трагедію відставного російського військовослужбовця, колишнього керівника «розвідки» угруповання «ДНР» Сергія Дубинського (відомого за прізвиськом «Хмурий») через аудіозаписи, оприлюднені СБУ, з перехопленням розмов фігурантів справи про збиття в небі над Донбасом малайзійського «Боїнга».

Робоча група EU East StratCom Task Force, що розвінчує кремлівську дезінформацію, раніше демонструвала, як у ЗМІ поширюють безліч неправдивих версій про збиття MH17.

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