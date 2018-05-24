«Відбитки пальців» на ракеті «Бук»: як помилились у ЗМІ

24 травня протягом дня російські та українські ЗМІ активно реагували на нову інформацію у розслідуванні міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) щодо збиття пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Деякі ЗМІ повідомили, начебто міжнародна Спільна слідча група знайшла «відбитки пальців» на ракеті «Бук». Насправді у звіті йдеться про «низку характерних ознак» на ракеті, а не про «відбитки пальців» у буквальному сенсі.

24 травня Спільна слідча група (JIT) опублікувала чергові висновки щодо розслідування катастрофи рейсу MH17 у небі на Донбасом у 2014 році, яка забрала життя 298 людей. Згідно з новими даними JIT, зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську.

ЗМІ повідомили, що Спільна слідча група (JIT) назвала саме 53-ю бригаду Збройних сил Росії, у зв’язку із начебто встановленими «відбитками пальців» військових Російської Федерації.

Так, наприклад, сайт російського каналу «Life» (колишній LifeNews) вийшов із заголовком: «Явний фейк. У Держдумі оцінили заяви про належність Росії установки «Бук», якою збито MH17».

В самому матеріалі – коментар заступника голови комітету Держдуми Росії з оборони Юрія Швиткіна. Він назвав докази експертів «фейком», адже, як навели його слова, «встановити за відбитками пальців належність уламків до певної бригади неможливо».

«У них немає такої бази даних, яка б могла ідентифікувати біометричні дані (російських військових). Для цього повинна бути відповідна експертиза і аналізи різного роду, які б показали і довели, що відбитки пальців належать тій чи іншій особі. А як можуть відбитки пальців належати бригаді? Вони повинні конкретному військовослужбовцю належати. Дурість. Це явно «фейк», – заявив Швиткін.

Його заяву процитували російські ЗМІ та засоби інформації на окупованій частині Донбасу. Тим самим начебто висміюючи висновок Спільної слідчої групи. Заяву Швиткіна також поширило і агентство «РИА-Новости».

Насправді у звіті Спільної слідчої групи сказано про «низку унікальних ознак», яку слідчі побачили під час аналізу фото і відео кадрів ЗРК «Бук», який збив літак рейсу MH17.

«У розпорядженні слідства є ціла низка фото і відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК «Бук», який збив літак рейсу MH17. Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Поєднання цих ознак є настільки унікальним, що їх можна розглядати як «відбиток пальців», – мовиться у звіті слідчої групи на сайті прокуратури Нідерландів.

А далі у тексті пояснюють, як саме це пов’язано з 53-ю бригадою військ протиповітряної оборони Росії.

«Цей «відбиток пальців» був зіставлений з величезною кількістю зображень самохідних ЗРК «Бук», як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК «Бук», на якому було виявлено таке ж поєднання, – це самохідний ЗРК «Бук», який був багаторазово зафіксований на фото і відеокадрах під час свого пересування у складі колони 53-ї бригади 23–25 червня 2014 року», – сказано у звіті.

Деякі ЗМІ винесли дезінформацію про «відбитки пальців» просто в заголовки: «Слідство у справі MH17 змогло зняти відбитки пальців з ракети «Бук», яка збила Boeing». Про це пише сайт news.eizvestia.com.

Авіалайнер «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий у небі над частиною Донбасу, яку тоді контролювали російські гібридні сили, 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що були в літаку. Близько двох третин із них були громадянами Нідерландів, й тому Україна передала розслідування цій державі.

Росія раніше неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга». Але журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як одного з відповідальних за трагедію відставного російського військовослужбовця, колишнього керівника «розвідки» угруповання «ДНР» Сергія Дубинського (відомого за прізвиськом «Хмурий») через аудіозаписи, оприлюднені СБУ, з перехопленням розмов фігурантів справи про збиття в небі над Донбасом малайзійського «Боїнга».

Робоча група EU East StratCom Task Force, що розвінчує кремлівську дезінформацію, раніше демонструвала, як у ЗМІ поширюють безліч неправдивих версій про збиття MH17.

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