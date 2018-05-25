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25 Травень 2018, Київ 08:16
Новини | Міжнародні

Росія має відповісти через катастрофу рейсу MH17 – Держдепартамент 

Голова Міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке під час виступу. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року

Держдепартамент США заявив, що повністю довіряє висновкам міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи літака MH17 у небі над Донбасом і наполягає на відповідальності Росії через її роль у цій трагедії.

«США повністю довіряють висновкам Спільної слідчої групи (JIT), представленим сьогодні голландською прокуратурою: для ураження літака «Малайзійських авіаліній» МН17 була застосована ракетна пускова установка з 53-ї зенітної бригади Російської Федерації, розташованої в Курську», – наголошується в заяві.

Також у США нагадали про рішення Ради безпеки ООН, що «всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності», а всі держави мають взаємодіяти в зусиллях щодо встановлення такої відповідальності.

«Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН (від 2014 року). Настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака», – заявили у Вашингтоні.

На військовій базі поблизу міста Утрехт (Нідерланди) міжнародна Спільна слідча група 24 травня представила проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Голова слідчої групи Фред Вестербеке зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

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