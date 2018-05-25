Росія має відповісти через катастрофу рейсу MH17 – Держдепартамент 

Держдепартамент США заявив, що повністю довіряє висновкам міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи літака MH17 у небі над Донбасом і наполягає на відповідальності Росії через її роль у цій трагедії.

«США повністю довіряють висновкам Спільної слідчої групи (JIT), представленим сьогодні голландською прокуратурою: для ураження літака «Малайзійських авіаліній» МН17 була застосована ракетна пускова установка з 53-ї зенітної бригади Російської Федерації, розташованої в Курську», – наголошується в заяві.

Також у США нагадали про рішення Ради безпеки ООН, що «всі причетні мають бути притягнуті до відповідальності», а всі держави мають взаємодіяти в зусиллях щодо встановлення такої відповідальності.

«Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися й виконувати Резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН (від 2014 року). Настав час для Росії припинити свою брехню й відповідати за свою роль в ураженні літака», – заявили у Вашингтоні.

На військовій базі поблизу міста Утрехт (Нідерланди) міжнародна Спільна слідча група 24 травня представила проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Голова слідчої групи Фред Вестербеке зауважив, що все ще розслідують, чи сама бригада була активно залучена до збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

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Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.