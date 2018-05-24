Розслідувачі катастрофи MH17 оприлюднять нові дані

Очолюване Нідерландами міжнародне розслідування катастрофи літака рейсу MH17, Спільна слідча група (JIT), оприлюднить 24 травня в місті Утрехт нові дані своєї роботи. Також очікується, що слідчі звернуться до громадськості із запитом про допомогу в деяких питаннях.

Раніше міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів дійшла висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук». За версією слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної сепаратистам, на сході України. Поки не встановлено, чи був напад їхньою ініціативою, а чи його координували російські військові. Імена підозрюваних досі не оприлюднили.

Також цього тижня, 25 травня, очікується оприлюднення нової доповіді розслідувальної групи Bellingcat, яка використовує цифрові методи для аналізу відкритих аудіо- та відеоданих.

У грудні 2017 року Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти стверджують, що особа на псевдо «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.

За даними розслідувачів, після початку конфлікту на сході України Ткачов вирушив на підконтрольну сепаратистам частину Луганської області, в місто Краснодон, де координував співпрацю збройних сепаратистів і російських військових.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Росія заперечує втручання у внутрішні справи України, попри переконливі докази того, що Москва здійснює військову, економічну та політичну підтримку сепаратистів, які протистоять Києву. Росія та сепаратисти заперечують причетність до збиття літака рейсу MH17 і запропонували кілька інших теорій для пояснення цього інциденту, всі з яких були відхилені слідчими.