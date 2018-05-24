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24 Травень 2018, Київ 12:19
Новини | Політика

Розслідувачі катастрофи MH17 оприлюднять нові дані

На місуі падіння уламків літака рейсу MH17, Донецька область, липень 2014 року

Очолюване Нідерландами міжнародне розслідування катастрофи літака рейсу MH17, Спільна слідча група (JIT), оприлюднить 24 травня в місті Утрехт нові дані своєї роботи. Також очікується, що слідчі звернуться до громадськості із запитом про допомогу в деяких питаннях.

Раніше міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів дійшла висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук». За версією слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної сепаратистам, на сході України. Поки не встановлено, чи був напад їхньою ініціативою, а чи його координували російські військові. Імена підозрюваних досі не оприлюднили.

Також цього тижня, 25 травня, очікується оприлюднення нової доповіді розслідувальної групи Bellingcat, яка використовує цифрові методи для аналізу відкритих аудіо- та відеоданих.

У грудні 2017 року Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти стверджують, що особа на псевдо «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.

За даними розслідувачів, після початку конфлікту на сході України Ткачов вирушив на підконтрольну сепаратистам частину Луганської області, в місто Краснодон, де координував співпрацю збройних сепаратистів і російських військових.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Росія заперечує втручання у внутрішні справи України, попри переконливі докази того, що Москва здійснює військову, економічну та політичну підтримку сепаратистів, які протистоять Києву. Росія та сепаратисти заперечують причетність до збиття літака рейсу MH17 і запропонували кілька інших теорій для пояснення цього інциденту, всі з яких були відхилені слідчими.

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