Російський генерал назвав «дурницею» повідомлення про свою причетність до катастрофи MH17

Російський генерал-полковник у відставці Микола Ткачов назвав «дурницею» інформацію, що він міг бути причетним до катастрофи рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році. Про це він розповів російській державній інформагенції ТАСС.

«Я не знаю, хто що там говорить, але це очевидна дурниця. Я багато років живу в Єкатеринбурзі, займаюся військово-патріотичним вихованням дітлахів. Перебуваю в постійному контакті з громадськими організаціями, беру участь у різноманітних публічних заходах та завжди в полі зору засобів масової інформації», – заявив Ткачов.

Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 в небі над Донбасом, обіцяє врахувати дані розслідувальної групи Bellingcat і російського журналу The Insider, що одним із фігурантів справи може бути російський генерал-полковник. Як ідеться в повідомленні на сайті прокуратури Нідерландів, інформацію експертів долучають до розслідування. Від інших коментарів слідство відмовилося.

8 грудня міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти стверджують, що особа на псевдо «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.