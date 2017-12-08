Міжнародна слідча група у справі MH17 обіцяє врахувати дані нового розслідування Bellingcat

Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 в небі над Донбасом, обіцяє врахувати дані розслідувальної групи Bellingcat і російського журналу The Insider про те, що одним із фігурантів справи може бути російський генерал-полковник.

Як йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Нідерландів, інформацію експертів долучають до розслідування. Від інших коментарів слідство відмовилося.

8 грудня міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року.

Людина, про яку йдеться в розслідуванні, фігурує під позивним «Дельфін» на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих невдовзі після катастрофи літака Службою безпеки України, а пізніше – міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи під керівництвом прокуратури Нідерландів.

Експерти Bellingcat і The Insider стверджують, що «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.

За даними розслідувачів, вони вивчили записи телефонних переговорів, всього п’ять аудіофайлів, на яких «Дельфін», зокрема, вказує своє ім’я – «Микола Федорович», обговорює з іншим фігурантом під псевдо «Оріон» підготовку до транспортування предмета, для якого потрібен кран, і що цей «предмет» «треба завантажити, замаскувати і відвезти».

Експерти Bellingcat і The Insider отримали свіжі записи голосу Миколи Ткачова, записавши з ним велике інтерв’ю про Суворовське військове училище в Єкатеринбурзі. Ці зразки голосу разом з аудіозаписами відправили на експертизу в два незалежні дослідницькі інститути – у Денвері (США) і Литві. Результати аналізу голосів показали, що з великою ймовірністю голос на плівках належить одній і тій самій людині. Втім, сам Ткачов у телефонній розмові з журналістами відкинув причетність до подій на сході України.

Розслідувачі повідомили, що повні результати експертиз передадуть Спільній слідчій групі. Якщо дані підтвердяться, це буде найвищий наразі російський військовий, причетність якого до збиття літака буде виявлена.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».