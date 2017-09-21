Країни, що розслідують трагедію MH17, підписали меморандум про взаєморозуміння

Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому підтвердили свою рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофу літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, текст документа оприлюднило міністерство закордонних справ Нідерландів.

«Підписавши цю письмову угоду, вони (країни, що розслідують катастрофу – ред.) взяли на себе довгострокову прихильність судовому переслідуванню і судовому розгляду щодо осіб, обвинувачених в аварії рейсу MH17, погодившись продовжити співпрацю в рамках реалізації резолюції 2166 Ради безпеки ООН», – йдеться в заяві МЗС Нідерландів.

Від імені своїх урядів меморандум підписали міністри закордонних справ п’яти країн.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».