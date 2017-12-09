Генерал Ткачов: готовий судитися з розслідувачами через заяви про можливу причетність до катастрофи MH17

Російський генерал-полковник Микола Ткачов заявив, що готовий подати в суд на групу Bellingcat і видання The Insider, в розслідуванні яких йдеться про його можливу причетність до катастрофи малайзійського «Боїнга» MH17 в небі над Донбасом. Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню «Новая газета».

Ткачов також повторив, що його не було на Донбасі в 2014 році.

«Нехай вони там (в Bellingcat та Insider – ред.) тепер похвилюються. Я, напевно, буду з ними судитися. Нехай доведуть хоч щось з того, що придумали», – сказав Ткачов.

Раніше він заявляв, що багато років живе в Єкатеринбурзі і займається військово-патріотичним вихованням дітей. Раніше він вже назвав «дурницею» інформацію розслідувачів.

8 грудня міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти стверджують, що особа на псевдо «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов.

За даними розслідувачів, після початку конфлікту на сході України Ткачов вирушив на підконтрольну сепаратистам частину Луганської області, в місто Краснодон, де координував співпрацю збройних сепаратистів і російських військових.

Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі про катастрофу малайзійського літака в небі над Донбасом, пообіцяла врахувати дані розслідувальної групи Bellingcat і російського журналу The Insider.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів дійшла висновку, що літак збили з зенітно-ракетного комплексу «Бук». За версією слідства, озброєння доставили з Росії. Ракету випустили із зони, підконтрольної сепаратистам на сході України. Поки не встановлено, чи був напад їхньою ініціативою, а чи його координували російські військові. Імена підозрюваних досі не оприлюднили.