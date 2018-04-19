СБУ відмовилася повідомити, чи фігурує російський військовий Дубинський у розслідуванні щодо MH17

Служба безпеки України у відповіді на запит Радіо Свобода відмовилася повідомити, чи фігурує в розслідуванні справи про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року відставний російський військовослужбовець, колишній керівник «розвідки» угруповання «ДНР» Сергій Дубинський.

У СБУ також не повідомили, за якими статтями обвинувачують Дубинського. Нещодавно з’явилася інформація про завершення досудового розслідування СБУ проти російського військового.

У відповіді на запит Радіо Свобода щодо того, за якими статтями обвинувачують Дубинського, чи є в матеріалах досудового розслідування дані, що вказують на його причетність до атаки на MH17 і чи розслідує взагалі СБУ участь Дубинського в атаці на «Боїнг», у СБУ повідомили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом збиття літака за статтею «теракт».

«7 серпня 2014 року Генеральною прокуратурою України було підписано угоду про створення міжнародної спільної слідчої групи з розслідування даного злочину Україною, Нідерландами, Бельгією, Малайзією й Австралією. Що стосується надання даних щодо розслідування даної трагедії, то, відповідно до положень зазначеної угоди, жодна інформація не може бути поширеною сторонами в пресі чи через інші засоби публічного розповсюдження без отримання на це згоди інших сторін», – відповіли у СБУ.

В офіційній урядовій газеті «Урядовий кур’єр» 12 квітня була опублікована повістка з вимогою до Дубинського і його адвоката з’явитися до СБУ в Києві для вручення письмового повідомлення про зміну підозри і для надання доступу й ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також підозрюваному мали вручити копію обвинувального акту. Це свідчить про те, що СБУ завершила розслідування щодо відставного російського військовослужбовця.

У грудні минулого року суд дозволив СБУ спеціальне (заочне) розслідування щодо Дубинського у справі щодо створення терористичної організації.

Журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували Дубинського (відомого за прізвиськом «Хмурий») через аудіозаписи, оприлюднені СБУ, із перехопленням розмов фігурантів справи про збиття в небі над Донбасом малайзійського «Боїнга» рейсу MH17 влітку 2014 року.

До війни Дубинський жив в одному з сіл Донбасу. Зараз в Україні у нього залишилися близькі родичі. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії поспілкувалися з рідним братом російського полковника, Романом Дубинським. Зокрема, він заявив, що його брат дійсно був російським військовим і воював на боці бойовиків у 2014 році. Роман Дубинський також підтвердив, що його брат Сергій Дубинський поїхав з Донбасу на початку 2015 року і осів на хуторі Великий Лог Ростовської області Росії. Донбас.Реалії вирушили туди, щоб розпитати самого фігуранта аудіозаписів про атаку на малайзійський «Боїнг», але він відмовився розмовляти з журналістами.

Ексклюзивні подробиці з біографії полковника і докази його ймовірної причетності до збиття MH17 надав і колишній товариш по службі.

Офіційно міжнародна Спільна слідча група і українські правоохоронні органи поки що не називають імен людей, причетних до катастрофи літака, внаслідок якої загинули 298 людей.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».