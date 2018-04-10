Радіо Свобода Daily: нові докази у знищенні «Боїнга» – про «Хмурого» розповів його брат

Нові докази причетності російського військового до катастрофи МH17

Міжнародна слідча група і українські правоохоронні органи наразі не називають імен людей, причетних до теракту проти малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17 влітку 2014 року. У той же час, журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як мінімум одного з фігурантів цієї справи. Мова про російського полковника Сергія Дубинського («Хмурого»). До війни він жив у одному з сіл Донбасу. Зараз в Україні у нього залишилися близькі родичі, зокрема рідний брат Роман, в якого зовсім протилежна політична позиція. Тож які нові докази причетності Дубинського до катастрофи, що забрала життя 298 осіб, вдалося отримати і як відповів на звинувачення сам фігурант, дивіться у новому матеріалі «Донбас.Реалії», який ми анонсували Вам раніше.

Туреччина готова надіслати миротворців на Донбас

Туреччина підтримує введення миротворчої місії на Донбас і готова взяти в ній участь, заявив президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Цього року Україна оскаржуватиме дії Росії на окупованих територіях на різних міжнародних майданчиках, і підтримка турецької сторони є вкрай важливою, стверджує частина українських експертів. Деякі з них наголошують, що участь Туреччини у миротворчій місії на Донбасі є вигідною для України з цілої низки причин.

Візит не лише газом єдиним

А на сьогодні запланована зустріч президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, має відбутися також двостороння зустріч із міністром закордонних справ Гайко Маасом. Завдання Петра Порошенка під час цього візиту полегшується, принаймні з огляду на його опонентів. Німеччина має новий уряд, який не відрізняється від попереднього, оскільки була створена велика коаліція двох найбільших партій ФРН – християнських і соціал-демократів. Спостерігачі, які очікують конкретних результатів від візиту президента України до Берліна, наголошують, що він відбувається також у рамках підготовки до зустрічі в Ахені у травні. Цього разу у «нормандському», але зменшеному, тристоронньому форматі: Україна, Німеччина, Франція – без Росії.

Вирок суду за вірш про Незалежність України

А у Росії тим часом вже понад 4 роки колишній шкільний учитель німецької мови з Орловської області і фігурант п’яти кримінальних справ Олександр Бившев гордо носить звання «зрадник Батьківщини». Кореспондент Радіо Свобода з’ясував, як улюбленець місцевої публіки і лауреат літературних премій відразу перетворився на екстреміста та ізгоя, якого 9 квітня, засудили до 330 годин громадських робіт.

Життя Яни Зінкевич через 2 роки після аварії

І про боротьбу у повсякденності. Нещодавно у медичного батальйону «Госпітальєри» був своєрідний ювілей – 2500-й евакуйований поранений. З цієї кількості командир медиків-добровольців Яна Зінкевич «витягла на собі» більше ніж сотню осіб. Після аварії та народження дитини, її графік і роль у батальйоні змінилися. Незважаючи на те, що багато часу продовжує займати лікування і реабілітація, та навчання, вона продовжує керувати батальйоном.

Пам’ятайте, що вода камінь точить і вперто робіть своє!

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