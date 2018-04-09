Туреччина готова послати миротворців на Донбас – зустріч Порошенка й Ердогана

Туреччина підтримує введення миротворчої місії на Донбас, і готова взяти в ній участь, заявив президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Лідери двох держав обговорили також економічну співпрацю, ситуацію на Донбасі та долю українських політв’язнів у анексованому Росією Криму. Цього року Україна оскаржуватиме дії Росії на окупованих територіях на різних міжнародних майданчиках, і підтримка турецької сторони є вкрай важливою, стверджує частина українських експертів. Деякі з них наголошують, що участь Туреччини у миротворчій місії на Донбасі є вигідною для України з цілої низки причин. Між тим, у адміністрації Реджепа Ердогана про подробиці зустрічі з Порошенком наразі не повідомляють.

Президент України Петро Порошенко зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, у зустрічі взяли участь і міністри закордонних справ обох держав: Павло Клімкін та Мевлют Чавушоглу. Зустріч 9 квітня стала несподіванкою і для медіа, і для експертного середовища: жодних офіційних анонсів сторони не робили.

Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі і заявила про готовність взяти у ній участь

Найголовніший підсумок зустрічі глав держав: Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність долучитися до неї, про це Петро Порошенко заявив на своєму офіційному сайті та у соцмережах.

«Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь. Це було однією з тем розмови з Президентом Туреччини Recep Tayyip Erdoğan та Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу», – написав Порошенко.

Порошенко поінформував Ердогана про ситуацію на Донбасі, обговорив з ним ситуацію в окупованому Росією Криму, зокрема президенти порадилися про те, як домогтися звільнення з російських в’язниць українських політичних в’язнів.

Сторони засудили використання хімічної зброї на території Сирії, а також обговорили підготовку до сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Під час візиту Петра Порошенка до Стамбула ішлося і про економіку, зокрема про спільні інвестиційні, енергетичні й торговельні проекти. Зокрема, ішлося про тристоронню економічну співпрацю між Україною, Туреччиною і Катаром.

Окремо президенти обговорили ключові напрями поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також можливості реалізації спільних проектів в енергетичній сфері. Серед іншого, йшлося про тристороннє співробітництво між Україною, Туреччиною та Катаром.

Готовність Туреччини надати миротворців означає перехід на новий етап підготовки місії – експерт

Готовність Туреччини надати своїх миротворців для місії на Донбасі є позитивною новиною для України, і означає перехід до наступної стадії підготовки до введення миротворців, пояснив у крментарі Радіо Свобода військовий експерт, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій» Сергій Грабський.

Те, що це саме турецькі миротворці – це важливо

«Якщо на такому високому рівні підтверджується бажання країни та її принципова згода на залучення миротворців, то автоматично починається наступний етап – технічне обговорення ведення місії. Те, що це саме турецькі миротворці – важливо з двох причин. У Туреччині мешкає близько трьох мільйонів раніше переселених кримських татар. Отже, це буде не просто миротворча місія, а й крок задля моральної підтримки кримськотатарського народу», – констатує військовий експерт.

Також він звертає увагу на те, що Туреччина – член НАТО, але водночас має особливі стосунки з Росією, а це може допомогти отримати згоду Кремля на миротворців.

Чи готова буде Росія відмовитися від згоди на миротворчу операцію якщо Туреччина буде серед миротворців?

«Цікаво, чи готова буде Росія переступити через певні домовленості та відмовитися від згоди на миротворчу операцію (якщо Туреччина буде серед миротворців – ред.)? Нам буде важливою співпраця з турецькою армією і жандармерією, яка працюватиме спільно з українською Нацгвардією. Адже на останньому етапі миротворчої операції контроль над територією передаватимуть Україні», – стверджує експерт.

Відтак він закликає налагоджувати необхідну співпрацю українського та турецького силових відомств уже заздалегідь.

Наразі навколо України вже сформувалася група держав – прихильників миротворчої місії. Серед них виділяються і ті, хто згодний не лише підтримати це на словах а й надати свої війська та ресурси для цього. Так, раніше надати миротворців для участі у місії погодилися Фінляндія, Швеція та Австрія, всіляко підтримувати цю місію зголосилася Німеччина, надати підтримку та фінансування – дали згоду США. Саме готовність ключових зовнішньополітичних гравців дає підстави говорити, що підготовка до введення миротворців перейшла на новий етап – обговорення технічної сторони питання, уточнює Грабський.

Тим часом, у Кремлі результати українсько-турецьких переговорів не коментують. Раніше російська сторона погоджувалася на введення миротворців на Донбас за умови, що вони розташовуватимуться на лінії розмежування, і матимуть за головну мету оберігати представників моніторингової місії ОБСЄ.

Українсько-турецька зустріч на найвищому рівні має і більш далекосяжні зовнішньополітичні впливи, пояснює у коментарі Радіо Свобода політолог Олеся Яхно.

«Цей візит є надзвичайно важливим, як і самі двосторонні відносини України і Туреччини. Адже цей рік буде активним з точки зору міжнародно-правової діяльності України щодо агресії Росії на Донбасі та анексії Криму. Цього літа будуть слухання у міжнародному суді ООН: два позови України проти Росії стосуються підтримки тероризму на Донбасі та расової дискримінації у Криму. Цього року Україна активізувала переговори по миротворцях на Донбасі», – каже Яхно.

Тиск проти Росії посилюватиметься. В цьому ключі позиція інших країн, особливо Туреччини – є дуже важливою для України

«Враховуючи заяви про підтримку миротворчої місії від спецпредставника США Курта Волкера, а також те, що Україна отримала допомогу, зокрема і летальну зброю від США, те, що продовжені санкції ЄС проти Росії, це все свідчить про те, що тиск проти Росії посилюватиметься. В цьому ключі позиція інших країн, особливо Туреччини – є дуже важливою для України. Адже ідеться про питання Криму та про безпеку в Чорноморському регіоні. Раніше Реджеп Ердоган робив заяви про те, що Туреччина не визнає анексії Криму та підтримує територіальну цілісність України», – пояснює політолог.

Невдовзі Україна зможе підняти, питання миротворців, звільнення полонених та окупованих територій на ще одному міжнародному майданчику. Так, Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», яка розпочнеться 22 квітня в канадському Торонто, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в коментарі «Європейській правді».

Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку

«Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови, і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення», – розповів посол.

До складу країн «Великої сімки» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.

Між тим, минулого тижня Туреччину відвідав з візитом президент Росії Володимир Путін. Зі своїм турецьким колегою вони обговорили «співпрацю у регіоні», зокрема – питання енергетики. За підсумками зустрічі обидва президенти дали брифінг, але спільних заяв про якісь політичні рішення російський та турецький глави держав не робили.

Відносини між Росією і Туреччиною помітно зіпсувалися після того, як турецькі літаки збили російський військовий літак поблизу сирійського кордону в листопаді 2015 року. Однак невдовзі Путін і Ердоган поновили зв'язки.

Активно відбувається співпраця двох країн в економічній та військовій сфері. Анкара надала «Росатому» ліцензію на будівництво першого блоку атомної електростанції Аккуйя на середземноморському узбережжі Туреччини.

Дві країни будують трубопровід TurkStream, який, за оцінками, коштуватиме понад 12 мільярдів доларів, для транспортування російського газу до Туреччини.

Також Туреччина зацікавлена в закупівлі в Росії ракетних систем С-400 класу «земля-повітря».

Попри це влада Туреччини неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності України та про невизнання незаконної анексії Криму Росією.