Туреччина заявила про готовність брати участь у місії ООН на Донбасі – АП

Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками зустрічі Петра Порошенка з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За повідомленням, Порошенко поінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі.

Крім того, як стверджують в Адміністрації президента, сторони обговорили ключові напрями поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній і інвестиційній сферах.

Турецька сторона наразі про підсумки цієї зустрічі не повідомляє.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали б завданням тільки охорону цих спостерігачів.

Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.