Вирок суду за вірш про Незалежність України. У Росії знову покарали поета Олександра Бившева

Максим Клягин

У Росії вже понад 4 роки колишній шкільний учитель німецької мови з Орловської області і фігурант п’яти кримінальних справ Олександр Бившев гордо носить звання «зрадник Батьківщини». Кореспондент Радіо Свобода з’ясував, як улюбленець місцевої публіки і лауреат літературних премій відразу перетворився на екстреміста та ізгоя, якого 9 квітня, засудили до 330 годин громадських робіт.

​Кроми – невелике селище в 40 кілометрах на південь від Орла з населенням сім тисяч осіб. Вперше в літописах був згаданий в 1147 році. Колись він був повітовим містом, у свій час, в Російській імперії, входив до складу Київської губернії. За радянських часів населення скоротилося вдвічі, і Кроми позбулися міського статусу.

Тут у 1972 році народився поет Олександр Бившев. Закінчивши Орловський педінститут, він працював в місцевій школі вчителем іноземних мов. Писав вірші, друкувався в російських та іноземних журналах, випустив дві поетичні збірки: «З думою про Росію» (1998 рік) і «Сонячний зайчик» (2007 рік). Неодноразово ставав призером поетичних конкурсів – ну просто гордість селища.

Все змінилося в 2014 році після анексії Росією Криму. Буквально за кілька днів сільський учитель перетворився на ворога народу.

Кримінальний пента-трик

Із Олександром Бившевим ми зустрілися за 30 кілометрів від Кром – у селі Тросна біля будівлі Кромского районного суду. На 10:30 призначено засідання по третій кримінальній справі проти поета. У 2015 році Бившев опублікував на своїй сторінці в соцмережі «Вконтакте» вірш «На незалежність України», який з легкої руки слідчих органів набув статусу екстремістського. Покарання за «свідомий злочин» може бути призначено у вигляді реального терміну ув’язнення.

Напередодні поет дізнався про ще одне кримінальне переслідування. 2 квітня 2018 року Слідчий комітет Орловської області порушив кримінальну справу за фактом публікації екстремістських віршів на сайті «Орлец». В офіційному прес-релізі фігурує «невстановлена особа», але в дійсності справа порушена проти поета з селища Кроми Олександра Бившева. Це вже п’ята кримінальна справа проти колишнього шкільного вчителя.

«Я випадково в інтернеті натрапив на новину про кримінальну справу, але для мене це не було несподіванкою, – каже Бившев. – Минулого року з приводу цих віршів («Російський дух» і «Могутня купа») мене двічі викликали в Кромський відділ поліції і в Слідчий комітет, де демонстрували багатосторінковий висновок експертизи. Я, природно, скористався 51-ю статтею Конституції. Розмовляти про літературу з людьми в погонах, які дактиль від птеродактиля не відрізняють, нерозумно.

Було сказано, що це зроблено невстановленою особою, але оскільки звання «поет-екстреміст» за мною надійно заброньовано, приховувати мені не було чого

За словами Бившева, він сам підказав співробітникам, хто автор віршів, які нібито «розпалюють ненависть».

«Було сказано, що це зроблено невстановленою особою, але оскільки звання «поет-екстреміст» за мною надійно заброньовано, приховувати мені не було чого. І я дав певні пояснення в соцмережах, чим полегшив роботу цих товаришів. Я, якщо скористатися футбольною термінологією, оформив свій кримінальний пента-трик», – іронічно зазначив Бившев.

Селфі з ворогом народу

2014 рік – пік відторгнення. Ейфорія «Кримнаш». Люди, побачивши мене, перебігали на іншу сторону дороги, ховалися. У моїй квартирі двічі били вікна

Точкою неповернення в житті Бившева можна вважати 1 березня 2014 року. У цей день він розіслав по російських і українських ЗМІ антивоєнний вірш «Українським патріотам». Резонанс був неймовірний. Клеймо «ворог народу» відразу ж закріпилося за поетом, а разом із несподіваною популярністю намалювалась і перша кримінальна справа.

«Все почалося з доносу. Місцева газета «Зоря» опублікувала лист незадоволених кромчан, яким не сподобалося, що я в такий непростий час своїми віршами підриваю Росію зсередини. Потім за справу взялися компетентні органи. 2014 рік – пік відторгнення. Тоді було моторошно. Ейфорія «Кримнаш». Люди, побачивши мене, перебігали на іншу сторону дороги, ховалися. У моїй квартирі двічі били вікна», - неохоче згадує Бившев.

До березня 2014 року Бившев був улюбленцем місцевої публіки. Лауреата літературних премій і призера поетичних конкурсів запрошували на свята і офіційні заходи. Збірники його віршів виходили за підтримки адміністрації.

Зі школи Олександра Бившева попросили піти відразу після порушення кримінальної справи. Суд призначив йому 300 годин виправних робіт і дворічна заборона на професію. Бившев вирушив мести вулиці, прибирати сміття, косити траву на кладовищі. Земляків порадував його новий статус, згадує Бившев: «Селфі робили зі мною. Як же, побачити людину в такому приниженому стані – для деяких це бальзам».

Один пенсіонер мені сказав, що через розмови зі мною його можуть пенсії позбавити. І сміх і гріх

«У мене було багато друзів, але після всіх цих подій вони різко відвернулися від мене. Народ заляканий страшно. Доходило до того, що один пенсіонер мені сказав, що через розмови зі мною його можуть пенсії позбавити. І сміх і гріх. Жахливе обидління населення», – з гіркотою говорить Бившев.

Свобода слова і право на висловлення власної думки обійшлися йому в буквальному сенсі дорогою ціною. Кромський поет, внесений до списку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу. Рахунки Бившева заблоковані, а банки відмовляються його обслуговувати. На його ім’я та ім’я його батьків заборонені поштові перекази та відправлення.

Держава пограбувала всю мою родину

«Держава пограбувала всю мою родину. Мої батьки грошові накопичення, які вони збирали все життя, перевели на рахунок, який зареєстрований на мене, а всі мої рахунки арештовані. Коли я запитав, чи можна відкрити рахунок на ім’я батьків, мені було сказано, що у них таке ж прізвище, як у мене. А це значить, що вони родичі «ворога народу», – зазначає Олександр Бившев.

Він живе в одній квартирі з матір’ю і батьком на першому поверсі старого двоповерхового будинку. Мати осліпла кілька років тому, батько – глухий. Єдиний дохід родини – пенсія старих-інвалідів, які потребують постійного стороннього догляду.

«Ви до нас більше не приходьте»

Мені один товариш заявив: мовляв, мені пощастило, що зараз не 37-й рік. Тільки вся різниця між 1937 роком і нинішнім – відсутність розстрілів

«Мені один товариш заявив: мовляв, мені пощастило, що зараз не 37-й рік. Тільки вся різниця між 1937 роком і нинішнім – відсутність розстрілів. А ось атмосфера – один до одного», – зауважує поет.

Бившев розповідає, що в деяких торгових точках в Кромах його відмовляються обслуговувати. У фотосалоні, куди він пішов відксерокопіювати документи, прямим текстом сказали: «Ви до нас більше не приходьте». В інших місцях просили, якщо вже прийшов, хоча б стояти мовчки або «так часто не приходити».

«Мовляв, селище невелике, всі один одного знають, раптом щось таке подумають», – пояснює Бившев.

Директриса школи, в якій він колись працював, одного разу викликала наряд поліції, коли він проходив повз. Пояснювала потім, що перестрахувалася, оскільки не знала, з якими намірами біля школи ходить «антиросійський екстреміст». Для колишніх колег Олександр – зрадник, який «у жорсткій формі критикує російську владу і російську політику щодо Криму». А ще він екстреміст і русофоб.

Дворічний заборона на професію в 2015 році перетворилася на довічну: якраз у розпал чергового судового процесу в Трудовий кодекс були внесені зміни, за якими засуджені за екстремізм позбавляються права викладати назавжди. Олександр Бившев ніколи не зможе повернутися в школу, якщо, звичайно, не зміниться закон.

Колеги на суді дивувалися, чому тільки одну кримінальну справу завели, віршів же у мене багато

«Колеги, до речі, на суді дивувалися, чому тільки одну кримінальну справу завели, віршів же у мене багато. Слідчі органи, як бачите, прислухалися до сподівань трудящих мас», – сміючись, зазначає Бившев.

Деякі учні, розповідає поет, виявилися розумнішими за вчителів і своїх батьків: при зустрічі на вулиці учні вітаються, а колеги відвертаються.

«Батько одного з учнів розповідав мені, що на уроці вчитель говорив: «Хоч би Бившева посадили». На уроці! І це ті люди, які на суді кричали, що такого, як я, до дітей допускати не можна. А такі бесіди на уроці проводити можна?» – риторично запитує Бившев.

Відносини із сусідами у Бившева специфічні. У приватних бесідах вони намагаються вести себе стримано і навіть висловлюють слова підтримки, а ось в показаннях пишуть вже зовсім інше. Але Олександр ставиться до цього з розумінням.

«Сусіди вже звикли виступати в ролі постійних понятих під час обшуків. Зайвого нічого намагаються не говорити, бояться. Я їх теж можу зрозуміти. У когось родичі працюють в адміністрації, хтось займається бізнесом. Мій випадок – це така показова порка. Людям продемонстрували, що буде з людиною, яка посміла рот відкрити», – із сумом говорить Бившев.

​Або підмінили, або підкупили

На суді у справі «Українських патріотів» Людмила Агошкова, та сама директриса, яка викликала наряд міліції на прогулювання біля школи Бившева, заявила, що коли Крим «повернувся», усі цю подію вітали і радісно скандували «Крим наш!». Один тільки Бившев не тішився, називаючи російських солдатів окупантами. За її словами, такого від нього ніхто не чекав. Адже раніше він писав інші вірші – про війну з фашистами і про дітей. А тепер раптом став «зрадником».

Так само міркували й інші свідки-викривачі. Всі зійшлися на думці, що Бившева або підмінили, або підкупили. Третього не може бути.

Олександр Бившев нагадує, що сатиричні опозиційні вірші писав від самого початку – висміював і Єльцина, і Путіна. Його політичну сатиру публікувала, в тому числі, і орловська комуністична преса.

Я стежив за подіями в Україні ще задовго до подій на Майдані. У мене мама родом із України. У дитинстві я часто бував у бабусі в Чернігівській області

«Я стежив за подіями в Україні ще задовго до подій на Майдані. У мене мама родом із України. У дитинстві я часто бував у бабусі в Чернігівській області. Просто в певний момент я не зміг мовчати. Я побачив всю цю агресію і відверту брехню російської пропаганди. Як громадянин, я вважав своїм обов’язком підтримати братній народ. Імперські амбіції земляків мені не близькі і навіть огидні», – спокійно каже Бившев.

За словами поета, чергові кримінальні справи тільки переконують його у своїй правоті: за чотири з половиною роки гонінь жоден написаний ним рядок ніхто не зміг спростувати.

«Це ж несерйозна дискусія, коли я наводжу докази, а у відповідь – нова кримінальна справа. Свавільники із НОД (НОД – російська провладна організація «Национально-освободительное движение» – ред.) мені взагалі сказали: «Ми з вами сперечатися не будемо, ми вам заткнемо глотку», – зауважує Бившев.

​«Кримінальне переслідування надихає»

За словами поета і педагога, після президентських виборів у Росії 18 березня йому все активніше стали «перекривати кисень». Влада потихеньку «з’їжджає з котушок», а високий відсоток підтримки Путіна сильно вивільняє їй руки, каже він. Сам Бившев на вибори не ходив, бойкотував їх разом із батьками. «Це не вибори, а фарс!» – впевнено заявляє поет.

Незважаючи на всі труднощі і загальну «любов» односельчан, Бившев не збирається опускати руки. Відступати вже нікуди. У боротьбі за справедливість і своє чесне ім’я він має намір йти до кінця, хоча будувати плани на майбутнє в атмосфері постійного стресу практично неможливо.

Вірші пишуться зараз кожен день. Слава Богу, стали перекладати: на англійську, на українську, на білоруську, навіть на грузинську мови

«Вірші пишуться зараз кожен день. Кримінальне переслідування надихає і дає нові теми. Сьогодні, наприклад, до суду я вже написав вірш. На самому засіданні, може, ще одне напишу, – каже Бившев. – Слава Богу, стали перекладати: на англійську, на українську, на білоруську, навіть на грузинську мови».

У 2015 році збірку віршів Бившева під назвою «Кривава пам’ять» видали у США в Чикаго. Наклад розійшовся по всьому світу, а видавця викликали в ФБР. Агентам хотілося знати, як людина, що перебуває в одному списку з «Аль-Каїдою» і Усамою бін Ладеном, змогла видати книгу в Америці. Відтоді чиказький видавець перестав виходити на зв’язок.

На російське правосуддя у Бившева надії вже немає. За матеріалами справи, він – екстреміст-рецидивіст. Виправдувальних вироків за статтею, за якою його обвинувачують, – 0,8%. У поета не було сумнівів, що вирок буде обвинувальний.

Ми з адвокатом звернулися зі скаргою до Європейського суду з прав людини

«Ми з адвокатом звернулися зі скаргою до Європейського суду з прав людини. Зараз вона на стадії комунікації. Після цього нашому уряду, образно кажучи, буде виставлений ультиматум, щоб вони скасували усе це неподобство. А потім вже буде рішення Європейського суду. Але в Страсбург нам ще не раз доведеться звертатися. Стрибання по граблях у Росії ніхто не скасовував», – із сумом говорить Бившев. – Якщо у нас в державі така серйозна боротьба з тероризмом, то я не розумію, чому мені досі продають хліб і молоко? Це ж допомога тероризму, чи ні? Чому світло, газ і каналізація ще працюють? Треба все перекрити!»

На останньому судовому засіданні держобвинувач зажадав для Бившева 2,5 роки позбавлення волі в колонії-поселенні. За словами прокурора, вина поета доведена повністю, вірш «На незалежність України» «є принизливим для російського народу». Адвокат Володимир Сучков ыз доводами прокурора не погодився. Він вважає вірш нешкідливим і не бачить у діях свого підзахисного складу злочину. 9 квітня було винесено рішення суду: поета засудили до ще 330 годин громадських робіт.