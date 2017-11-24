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24 Листопад 2017, Київ 21:30
Політика

Стало соромно бути громадянином Росії – росіянин, який виїхав з Росії через проукраїнську позицію

Олексій Шумак та Жанна Шумак

Дніпро – Родина росіян із Санкт-Петербурга, яка була змушена залишити батьківщину через проукраїнську позицію і переселитись до України, третій рік поспіль шукає правди в українських інституціях, аби отримати статус біженців.

Олексій та Жанна Шумаки переїхали з Росії взимку 2014-2015 років, зараз живуть у селі на Дніпропетровщині.

Подружжя, яке підтримувало український Майдан і не приховувало свого негативного ставлення до анексії Криму Росією та участі Росії в бойових діях на Донбасі, удома не розуміли ні рідні, ні друзі. Потім почались погрози. Олексієві розбили авто, на якому він їздив, обклеївши наліпками на кшталт «Я вимагаю вивести війська з України».

Олексій Шумак зізнається: в якийсь момент стало соромно бути громадянином Російської Федерації, працювати в цій державі, платити податки, робити покупки, підтримуючи російський бізнес. Рішення переїхати, каже він, виникло під впливом подій на Майдані в Києві. В Україні у них не було родичів, але з’явились друзі та однодумці. Бюрократичні перепони, вважало подружжя, здолають швидко.

Однак минає вже третій рік, а офіційного статусу біженців, якого домагається родина, так і не отримали. Українська міграційна служба, каже Олексій, відмовляє росіянам у понад 90% випадків. У відмові родині Шумаків, зокрема, йдеться про те, що Олексій у Росії не був «публічною особою» і не може надати документи як докази про переслідування.

Подружжя наважилось на судову тяганину з чиновниками: суд першої інстанції виграли, та апеляційний суд був не на їхньому боці. Зараз подали скаргу до касаційної інстанції, однак її розгляд може тривати роками, зробив висновок Олексій, проконсультувавшись з юристами. У разі відмови подружжю може загрожувати видворення з країни.

Невизначеність зі статусом для росіян обертається низкою незручностей, зокрема щодо отримання документів на роботу.

Радіо Свобода поспілкувалось з Олексієм Шумаком.

Більшість опозиційних організацій Росії підтримали окупацію частини території України і абсолютна більшість громадян свято повірила в ту брехню, яку Росія поширювала через свої ЗМІ
Олексій Шумак

Коли Росія застосовувала схожі дії щодо Грузії, це не так, скажімо, різало совість. Опозиція заявляла протест, деякі люди демонстративно приймали грузинське громадянство, аби показати свою підтримку Грузії. У випадку війни Росії з Україною нічого цього не спостерігалось. Більшість опозиційних організацій Росії підтримали окупацію частини території України і абсолютна більшість громадян свято повірила в ту брехню, яку Росія поширювала через свої ЗМІ. Ми не могли з цим змиритись, хоча багато хто радив: «Мовчіть і живіть, як раніше». Хотілось кричати: «Люди, зупиніться, що ж ви робите!». Ми кричали, як могли: через інтернет, через «ВКонтакте», Facebook, ділились своєю думкою.

Олексій Шумак
Олексій Шумак

Я використовував свою машину як своєрідний «рекламний майданчик», писав на ній написи «Я вимагаю вивести війська з України», «Вимкни телевізор, почни думати сам». Нам погрожували
Олексій Шумак

Я використовував свою машину як своєрідний «рекламний майданчик», писав на ній написи «Я вимагаю вивести війська з України», «Вимкни телевізор, почни думати сам». Люди на це реагували агресивно, як бики на червону ганчірку. Нам погрожували по телефону, погрожували особисто, через СМС, соцмережі, менеджери. У такій ситуації ми зрозуміли, що для нас немислимо жити в Росії…

– Скажіть, а зараз Ви не розглядаєте варіант повернутись до Росії?

Для нас Росія – це закрита тема, ми туди не повернемось. Ми хочемо бути вільними людьми і жити у вільній країні
Олексій Шумак

Ми не розглядаємо цей варіант взагалі. Для нас Росія – це закрита тема, ми туди не повернемось. Мабуть, ми вже виросли з цього – бути рабами, ми хочемо бути вільними людьми і жити у вільній країні. Чому ми, власне, і поїхали в Україну. Майдан і події, які відбулись після цього, нас якось надихнули на те, що Україна буде вільною, що вона не буде черговим клоном Росії. Якщо у нас тут нічого не вийде, що ж, будемо намагатись знайти свою долю в інших країнах, які нас приймуть.

Ми, коли їхали з Росії, і міграційна служба нам це ставить зараз як докір, ми не від’їздили за одну ніч. Ми продали все нерухоме і рухоме майно, бо розуміли, що Україна не допомагає біженцям ні з житлом, ні з роботою, доводиться розраховувати тільки на свої сили. Власне, виручені там гроші ми тут уже витратили, і фінансової можливості переїздити в якусь іншу країну вже немає.

– А Ваші рідні з розумінням поставились до Вашого рішення?

З мамою ми спілкуємось, але вона намагається обходити політичні питання. А з сестрою ми давно перестали спілкуватись
Олексій Шумак

З нерозумінням. З мамою ми спілкуємось, але вона намагається обходити політичні питання, хоча наче і розуміє, що все, що відбувається в Росії, неправильно, але, з іншого боку, вона не хоче виїжджати з країни. Вона старається бути як всі, розмірковувати про дачу, про котиків, не торкатись політичних тем. А з сестрою ми давно перестали спілкуватись. Ще тоді, коли вона вперше заявила, що вона за Путіна і «Крим наш», я сказав: ну ні про що нам спілкуватись. Тому розуміння немає. Ще коли ми жили в Росії, мама мене застерігала: «Зніми наклейки з машини, не пиши такого в інтернеті». Тепер, коли ми переїхали в Україну, її ставлення не змінилось: «Зніми наклейку з машини, навіщо ти таке пишеш». Я кажу: «Мамо, ми ж уже живемо у вільній країні».

– Ви кажете, що у якийсь момент стало соромно бути громадянином Росії. Чи у багатьох виникає таке відчуття? Який Ваш статус сьогодні?

Так, нам досі соромно. Ми з російськими паспортами. Зараз мій статус – особа, яка подала документи на отримання статусу біженця. Міграційна служба розглядала наше питання півтора року і відмовила, я вважаю, необґрунтовано. Ось відповідь, вони пишуть, що «Шумак є особою непублічною і інформації про нього не міститься в мережі інтернет», тобто вони навіть не потрудились знайти. Я вводжу в пошукачі «Шумак» і вискакує купа посилань. І це все можна знайти.

– Ви не належали ні до якої громадської організації, діяли самі?

Як тільки стався Майдан, Росія увійшла спершу в Крим, а потім на Донбас, ми з Жанною втратили всіх своїх друзів
Олексій Шумак

Раніше був. Спочатку ми виступали як активісти за права автомобілістів, автовласників, потім це розрослось в більше – ми почали відстоювати права громадян. Було кілька організацій автомобілістів. Як тільки стався Майдан, Росія увійшла спершу в Крим, а потім на Донбас, ми з Жанною втратили всіх своїх друзів, у тому числі і цих, колишніх однодумців. Крим захоплений – і всі громадські організації, які відстоювали громадянські права, за ідеєю, мали висловити свій протест, але вони почали говорити: «О, тепер у нас додатковий регіон з’явився, треба там відкрити свій філіал». І це серйозно.

– І це можна змінити?

Я думаю, що ніяк. Якщо згадати історію, ще до Жовтневого перевороту Росія була державою, яка рідко масово повставала. А після Жовтневого перевороту була потужна «селекція»: всіх, хто прагнув свободи, знищували. Тобто можна сказати, що Росія – такий собі «заповідник рабів». Є люди, які мислять інакше, але їх обмаль, і я не розумію, як вони там живуть.

Мене тримала в Росії думка про те, що я там народився, це моя країна, і я маю її змінити. А тоді зрозумів: це ложка дьогтю псує діжку меду, а ложка меду ніяк не змінить діжку дьогтю. Ніяк. Я для себе ці спроби завершив ще 2011 року, коли побачив, як відбуваються в Росії вибори.

– Чи вивчаєте Ви українську мову?

Ми з Жанною намагались брати курси української мови. Українську ми розуміємо. І я дивлюсь телевізор тільки українською
Олексій Шумак

– Так, ми з Жанною намагались брати курси української мови. Українську ми розуміємо. І я дивлюсь телевізор тільки українською. Спочатку було таке: ой, що за слово, треба погуглити. Але зараз проблем з розумінням взагалі не виникає. Але говорити – так, складно.

Дружина Олексія Жанна Шумак розповідає, як родина облаштувалась на Дніпропетровщині. Живуть у Синельниківському районі: привели до ладу сільську хату. Олексій працює у ІТ-сфері, Жанна – вдома, знайшла себе у живописі та рукоділлі. Жінка каже: нічого не просять від держави в матеріальному плані, необхідне мають, роботи не бояться.

Жанна Шумак
Жанна Шумак

Зупинились на Дніпропетровщині. Добре облаштувались, відремонтували хату, зробили її в петриківському стилі
Жанна Шумак

«Ми багато де були, шукали ділянку, де хотіли збудувати свій будинок, хотіли жити за містом. Шукали місце в Київській, в Полтавській, в Харківській областях, зупинились на Дніпропетровщині. Добре облаштувались, відремонтували хату, зробили її в петриківському стилі. У планах – збудувати ще будинок, більший, затишніший», – сказала Жанна Шумак.

«Вони вивчили політичну ситуацію в Росії – і це правова держава»

Ксенія Онищенко
Ксенія Онищенко

Людина має надати докази (аудіо, відео, фото та інше), які підтверджують, що існує загроза стати жертвою переслідування за політичні переконання в її країні. Експерт міграційної служби аргументує свою відмову тим, що родині Шумаків не стріляли в спину, вони спокійно виїхали за межі Росії
Ксенія Онищенко

Ксенія Онищенко, юрист правозахисної групи «Січ», яка надає правову допомогу родині, зауважує: у випадку несприятливого рішення суду щодо статусу біженців, подружжя навіть можуть видворити з України.

«Що нам каже українське законодавство про отримання статусу біженця? Зовні – все чудово, передбачено, що людина має надати докази (аудіо, відео, фото та інше), які підтверджують, що існує загроза стати жертвою переслідування за політичні переконання в її країні. Міграційна служба оцінює ці докази та вирішує: надавати людині статус біженця чи ні. Однак складність у тому, що цей висновок складає звичайна людина, виходячи з власних суб’єктивних переконань. А від цього висновку залежить доля людини. Експерт міграційної служби аргументує свою відмову тим, що родині Шумаків не стріляли в спину, вони спокійно виїхали за межі Росії, і їм нічого не загрожує. Мовляв, вони вивчили політичну ситуацію в Росії – і це правова держава», – сказала Ксенія Онищенко.

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