Він протестував проти агресії Росії щодо України – подруга росіянина, якому загрожує 6 років в’язниці

36-річний громадський активіст з Москви Денис Бахолдін вже понад сім місяців перебуває в слідчому ізоляторі у Брянську. На початку 2014 року він, за словами його друзів, виступив проти російської агресії щодо України, брав активну участь у вуличній кампанії на підтримку України, а наприкінці того ж року взагалі поїхав жити до Києва. Майже через три роки – в березні 2017-го – російська влада затримала Бахолдіна на кордоні, коли він їхав з Києва до батьків у Москву. Протягом декількох місяців про його долю не було нічого відомо. Тільки в кінці червня з'ясувалося, що Бахолдін перебуває у Брянському СІЗО.

Активісту висунули звинувачення за частиною 2 статті 282 Кримінального кодексу Росії – «Участь в діяльності екстремістської організації». Слідчі припускають, що він співпрацював із забороненою в Росії українською організацією «Правий сектор». Тепер Бахолдіну загрожує до 6 років позбавлення волі. Провину він заперечує. Наступного тижня, за словами адвоката, слідчий ухвалить остаточне звинувачення і підсудний розпочне знайомитися з матеріалами справи.

Адвокат Світлана Сидоркіна, яка відвідала Бахолдіна, розповіла, що він говорить, що його затримали біля селища Суземка Брянської області в ніч з 8 на 9 березня. Спочатку звинуватили в тому, що він перебував у прикордонній зоні без перепустки, а потім його речі почала оглядати людина в «цивільному, яка назвалась «оперуповноваженим ФСБ».

Наступного дня Бахолдіна відвезли до Брянська, в дорозі йому «обертали голову» його «зимовою (на синтепоні) курткою», внаслідок чого він «задихався». 12 березня суд санкціонував його арешт.

Дениса Бахолдіна звинувачують в тому, що він, знаючи, що «Правий сектор» заборонений в Росії, «розділяє основні ідеї і принципи» цієї організації і «бажає продовження її діяльності», «спрямованої на насильницьку зміну основ конституційного устрою і порушення цілісності Російської Федерації, підриву безпеки держави».

За словами Світлани Сидоркіної, розслідування справи Дениса Бахолдіна добігає кінця, і вже наступного тижня йому висунуть остаточне звинувачення і справа піде до суду. На думку адвоката, докази, які планує представляти сторона держобвинувачення, можна розцінювати швидше як «припущення»:

Із його слів, при затриманні на нього чинився психологічний і фізичний тиск

«Із його слів, при затриманні на нього чинився психологічний і фізичний тиск, – пояснює Сидоркіна. – З цього приводу була написана скарга. Але оскільки ніяких видимих тілесних ушкоджень на тілі не було, в задоволенні скарги відмовлено. Наприкінці серпня його відвезли в інститут імені Сербського в Москву, на проведення судово-психіатричної експертизи, оскільки в рамках амбулаторної експертизи, яка була в місті Брянську, медикам не вдалося прийти до якого-небудь висновку щодо його стану. З висновком звідти я поки ще не знайома, але припускаю, що це буде відомо наступного тижня, коли слідчий офіційно оголосить про закінчення слідчих дій. У Дениса були нарікання з приводу провокаційних дій з боку спецконтингенту, який перебував у цей час теж в Інституті Сербського (Бахолдіна звинуватили в тому, що він нібито взяв чужий шматок хліба в їдальні – ред.). Він відмовився давати пояснення щодо обставин справи і оголосив там голодування».

Подруга Дениса Бахолдіна Олена Глушко, яка живе на Україні, розповідає, що познайомилася з ним влітку 2014 року, ще в Москві, коли обидва брали участь в акціях на підтримку України. «Він брав участь в протестах досить недовго, але був дуже помітний, він був готовий «затримуватися» (готовий до затримання поліцією – ред.). За її словами, коли обоє переїхали до України, то продовжили спілкуватися.

Його від'їзд до Росії навесні 2017 року був несподіваним, за словами Глушко, він збиратися жити і працювати в Києві:

– Він, на жаль, не попередив про свої плани. Батьки Дениса, хоча у них були мої контакти, не повідомили нікому про його затримання, можливо, і самі не знали тривалий час, де він точно перебуває. Вже потім, коли стало зрозуміло, що ніхто з друзів Дениса не знає, де він є, ми зв'язалися з його матір'ю і з'ясували, що сталося. Він до цього не їздив до Росії, і це дуже дивна історія. Я припускаю, що це пов'язано з тим, що у нього були якісь складнощі з житлом. Ніхто не знав, що він збирався їхати до Росії, це для всіх було великим потрясінням. Ми з ним обговорювали, що він легалізується як волонтер, знайде ще роботу. Він збирався залишитися в Києві. У нього не було легального статусу в Україні. У якийсь момент це почало вже трішки його пригнічувати. І, можливо, тому, це моє особисте припущення, він сподівався повернутися потім легально і почати заново відлік свого перебування на Україні.

Він категорично протестував проти військової агресії Росії

​– Які Ви бачите причини, чому проти нього порушили справу, чому його переслідують?

– Я листуюся з Денисом, і він просить щоразу всім передати, що він не відмовляється від своїх переконань і ні про що не шкодує. Звичайно, його пригнічує ізоляція, але Денис – борець завжди. Він категорично протестував проти військової агресії Росії. Зараз зрозуміло, що слідство схиляло його до співпраці, але він займає принципову позицію – не відповідає на запитання слідчих, не відповідає на запитання судді в судових засіданнях, ніяк не спілкується з представниками системи. У нього тому і були проблеми і на експертизі медичній і так далі.

Ще один знайомий активіста, політбіженець з Росії та житель Києва Михайло Агафонов також не сумнівається, що Бахолдін буде засуджений до реального ув'язнення:

Я ніколи в житті не бачив у нього партквитка «Правого сектору», але це і не важливо. В участі в «Правому секторі» звинувачують всіх росіян, які підтримують Україну. Перспективи справи, безумовно, сумні. Немає ніякої надії, що Дениса відпустять

– Я ніколи в житті не бачив у нього партквитка «Правого сектору», але це і не важливо. В участі в «Правому секторі» звинувачують всіх росіян, які підтримують Україну. Ми розуміємо, що в очах російського Слідчого комітету «Правий сектор» – синонім українського патріотизму, який стає на захист України від російської агресії. Тоді так, Денис засуджував російську агресію в Україні і висловлював підтримку Україні. Перспективи справи, безумовно, сумні. Немає ніякої надії, що Дениса відпустять. Немає ніякої надії на справедливий розгляд цього звинувачення в суді. Оскільки Росія, безумовно, сподівалася на інший розвиток конфлікту з Україною, російська влада зла, і всі, хто трапляється під руку, на кому можна зірвати злість, вони приречені.

– А навіщо він поїхав з України до Росії? Чи були у нього якісь побоювання?

У Дениса навіть не було статусу біженця, він його не отримував, тому що тоді була несприятлива ситуація в міграційній службі України. Наскільки можна судити, в його планах був тільки вояж на кілька днів

– Це, звичайно, питання риторичне. У Дениса навіть не було статусу біженця, він його не отримував, тому що тоді була несприятлива ситуація в міграційній службі України, все було повільно і безперспективно. Хоча я пішов цим шляхом і дійшов до кінця, я отримав статус біженця. Але Денис ні. У такій ситуації досить важко працевлаштуватися легально. Ми в якийсь момент знайшли організацію, яка дозволяла нам працювати кур'єрами, і я досить довго працював кур'єром в Києві, в інтернет-магазині. Дениса це теж влаштовувало, він поговорив з начальником і збирався виходити на роботу, тобто він не планував тривалу відсутність. Наскільки можна судити, в його планах був тільки вояж на кілька днів. На жаль, коли йому потрібно було виходити на роботу, він зник. Ми занепокоїлися, намагалися навіть шукати його у моргах, бо я боявся, що його машина збила, але виявилося ось так от.

Михайло Агафонов пояснює, що познайомився з Денисом Бахолдіним навесні 2014 року під час акцій на підтримку України: «Десь в березні 2014 року ми з Денисом разом опинилися в камері попереднього ув'язнення і просиділи там три дні». Восени 2014 року Агафонов поїхав до України, побоюючись переслідування у справі публіциста Бориса Стомахвна (в Росії він засуджений до 7 років за екстремістськими статтями) і вже там знову зустрівся з Бахолдіним.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Дениса Бахолдіна політичним в'язнем і зажадав його звільнити. Правозахисники вважають звинувачення безпідставними, оскільки в основу рішення Верховного суду Росії про заборону «Правого сектору» «покладені домисли і неперевірені факти ... Боротьба з «Правим сектором» – один з різновидів «полювання на відьом» в сучасній Росії, це частина політичної кампанії, безпосередньо пов'язаної з російсько-українським конфліктом», йдеться в заяві «Меморіалу».

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода