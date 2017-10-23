Крим незаконно анексували, він не наш – Дарина Полюдова після ув’язнення у Росії

28-річна кубанська активістка Дарина Полюдова провела два роки в ув’язненні, з них півтора роки в колонії-поселенні №10 в Новоросійську. Слідство і суд визнали екстремістськими перепост нею картинки з текстом «Етнічні українці Кубані хочуть приєднатися до України» та запис, в якому Полюдова покладає відповідальність за всі теракти і біди в Росії на Володимира Путіна та запитує, чому росіяни, як українці, не можуть повалити режим.

Активістка провини не визнавала і заявляла, що її переслідують за політичні погляди. У квітні 2017 року суд відмовив їй в умовно-достроковому звільненні. Через жорстоке поводження в колонії Дарина Полюдова кілька разів оголошувала голодування. Правозахисний центр «Меморіал» включив її до списку політичних в’язнів. Вона розповіла Радіо Свобода, якого тиску зазнавала у виправній установі, і поділилися планами на майбутнє.

​– Останнім часом на мене купу рапортів понаписували, догани усілякі робили. Продовжували до останнього дня мене провокувати – хапати за горло, не душити, а хапати за горло. Мабуть, хотіли, щоб я влаштувала бійку, просто щоб потім говорити, ось яка революціонерка, забіяка чи ще що-небудь.

Ось ти вину не визнала. Закликала до революції

Це все почалося з грудня місяця, коли наді мною почали знущатися. Тому я і почала оголошувати голодування. Адміністрація почала на мене наїжджати: «Ось ти вину не визнала. Ти закликала до революції, а вони всього лише вкрали курку. Ти сама всіх провокуєш». Я так розумію, що це все було за завданням адміністрації.

​– Тобто Вас пресували фактично через те, що Вас визнали політичним в'язнем?

– Я не знаю, чому адміністрація почала на мене наїжджати, своїх провокаторів посилати. Те, що мене визнали політичним в'язнем? Ні, не через це. Я думаю, що просто на них, можливо, натиснули феесбешники чи ще хтось згори. Тому що перший час, до грудня місяця, вони до мене більш-менш нормально ставилися.

​ – Які у Вас є плани на найближчий час?

– Наразі я хочу певний час відпочити. Звісно, я буду писати і про колонію всю інформацію, як я відбувала покарання, про умови утримання, про порушення. Все це я буду писати. Але зараз я трохи відпочину і далі буду продовжувати боротьбу.

– Як Ви вважаєте, Крим чий?

Крим незаконно анексували, з порушенням норм міжнародного права. Я так вважаю. Крим не наш

– Крим незаконно анексували, з порушенням норм міжнародного права. Я так вважаю. Крим не наш, так скажемо..

– Думок виїхати з Росії і жити в еміграції у Вас немає?

– Я залишилася в Росії, щоб більше людей набрати, прихильників, які за революційний шлях. Якби я захотіла поїхати, я б поїхала, коли була під підпискою про невиїзд. Я тоді ще вирішила залишитися.

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