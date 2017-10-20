Росія: проукраїнська активістка вийшла на свободу після 2 років колонії

Російська активістка Дар’я Полюдова, засуджена у справі про заклики до сепаратизму й екстремізму, 20 жовтня вийшла на свободу після майже двох років у колонії-поселенні.

Після звільнення Полюдова заявила, що продовжить займатися політичною діяльністю після короткого відпочинку.

За час ув’язнення активістка провела кілька голодувань, протестуючи проти жорстокого поводження в колонії у південному російському місті Новоросійську.

Полюдову засудили до двох років колонії-поселення в 2015 році. Її звинуватили в сепаратизмі і екстремізмі за перепост картинки з текстом «Етнічні українці Кубані хочуть приєднатися до України», а також запис, в якому Полюдова покладає відповідальність за проблеми в Росії на президента Володимира Путіна і запитує, чому росіяни не можуть повалити режим, як це зробили українці.

На початку жовтня 2016 року Полюдова звернулася зі скаргою на вирок до Європейського суду з прав людини.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс її до списку російських політв’язнів.