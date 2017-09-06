Засуджена в Росії активістка Полюдова знову оголосила голодування через побиття в колонії

У Росії активістка Дар’я Полюдова, засуджена у справі про заклики до сепаратизму й екстремізму, знову оголосила голодування через жорстоке поводження в колонії, повідомив «Відритій Росії» активіст Віктор Чіріков.

За його словами, над Полюдовою знущаються сусідки по камері, її б’ють і погрожують вбивством. Керівництво ж колонії не звертає уваги на скарги активістки, заявляючи, що Полюдова «не уживається», заявив Чіріков. До звільнення Полюдової залишилося менше ніж два місяці, вона має вийти на свободу 22 жовтня. На думку Чірікова, провокуючи бійки з сусідками по камері, їй намагаються додати термін.

Полюдову засудили до двох років колонії-поселення в 2015 році. Її звинуватили в сепаратизмі і екстремізмі за перепост картинки з текстом «Етнічні українці Кубані хочуть приєднатися до України», а також запис, в якому Полюдова покладає відповідальність за проблеми в Росії на президента Володимира Путіна і запитує, чому росіяни, не можуть повалити режим, як це зробили українці.

На початку жовтня 2016 року Полюдова звернулася зі скаргою на вирок до Європейського суду з прав людини.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс її до списку російських політв’язнів. У серпні цього року Полюдова вже оголошувала голодування через побиття співкамерниць.

У низці російських міст 6 вересня пройдуть одиночні пікети на підтримку людей, що перебувають у тюрмах за політичними звинуваченнями.