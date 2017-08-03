У Росії засуджена за сепаратизм активістка оголосила голодування в колонії

У Росії активістка Дар’я Полюдова, засуджена у справі про заклики до сепаратизму й екстремізму, оголосила голодування через жорстоке поводження в колонії.

Мати засудженої Тетяна Полюдова повідомила правозахисному порталу «ОВД-Инфо», що інші ув’язнені знущаються над нею, тому що вона – політв’язень. За словами Тетяни Полюдової, за цим може стояти адміністрація виправної установи.

У пенітенціарній службі Росії ситуацію поки що не коментували.

У грудні 2015 року суд засудив Дар’ю Полюдову до двох років колонії-поселення, визнавши екстремістським зроблений нею перепост картинки з текстом «Етнічні українці Кубані хочуть приєднатися до України», а також запис, в якому Полюдова покладає відповідальність за проблеми в Росії на президента Володимира Путіна і запитує, чому росіяни, не можуть повалити режим, як це зробили українці.

На початку жовтня 2016 року Полюдова звернулася зі скаргою на вирок до Європейського суду з прав людини.