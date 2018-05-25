Збитий на Донбасі «Боїнг»: офіційні звинувачення на адресу Росії та реакція Кремля

Після публікації розслідування Спільною слідчою групою у Нідерландах, міжнародна група розслідувачів Bellingcat також представила додаткові факти, які, за їхніми словами, як ніколи свідчать про причетність Росії до збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над територією Східної України у 2014 році. Влада Австралії та Нідерландів вже офіційно звинуватила в катастрофі Росію. Захід закликає Росію взяти на себе відповідальність, однак Москва усі звинувачення відкидає.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat заявила, що в новому звіті вперше встановлює причетність російського військового до збиття Малайзійського «Боїнга» над територією Східної України в 2014 році.

Звіт організації оприлюднили після того, як 24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську.

В інтерв’ю Радіо Свобода Еліотт Гіґґінс, засновник проекту Bellingcat, зазначив, що всі звіти вказують на те, що російський уряд був надзвичайно активно залученим у події, і вже відомі імена осіб, які керували процесами.

Офіційні звинувачення

Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє сайт уряду країни.

Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв польоту MH17

«Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв польоту MH17 та їхніх близьких родичів», – сказав міністр.

Влада обох країн заявила про те, що притягнуть Росію до юридичної відповідальності за смерть 298 людей на борту літака.

До закликів Блока також приєдналися ЄС, НАТО, США та інші західні країни.

Реакція Росії

Москва продовжує відкидати будь-яку причетність до трагедії, не дивлячись на численні докази.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на заклик Блока, звинувативши Нідерланди в спекуляціях заради «досягнення політичних цілей».

Кремль продовжує наполягати на тому, що не підтримує проросійських бойовиків на Донбасі.

Еліотт Гіґґінс пояснив Радіо Свобода, що Міністерство закордонних справ Росії звинувачує Bellingcat у фабрикаціях, але при цьому не надають надійних доказів зі свого боку.

«Оріон»: що стало відомо

У Bellingcat зазначають, що чоловік, ймовірно причетний до збиття малайзійського «Боїнга», відомий під іменами «Оріон» та «Андрєй Івановіч», фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та в «документах» угруповання «ЛНР».

Саме він, за даними розслідувачів, був відповідальним за військові операції на сході України, коли збили літак.

«Bellingcat із дуже високою впевненістю визначив, що під час падіння МН17 Олег Іванников був офіцером Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) і виконував цю функцію, принаймні, до вересня 2017 року», – йдеться у повідомленні на сайті розслідувачів.

За інформацією групи, Іванников прибув до України в першій половині 2014-го і перебував тут, щонайменше, до початку 2015 року.

«Під час свого перебування на території, підконтрольній «ЛНР», він координував і керував військовими діями російських бойовиків, проросійських сепаратистів і контингенту «приватної армії» з групи Вагнера. Іванников також здійснював нагляд за постачанням і транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Він виконував ці функції під час падіння MH17», – зазначається у повідомленні.

До того, як розгорнути свою діяльність в Україні, стверджують у Bellingcat, Олег Іванников працював під псевдонімом «Андрєй Івановіч Лаптєв» як міністр оборони та надзвичайних ситуацій (2006–2008) у самопроголошеній «Республіці Південна Осетія» – грузинському регіоні, який Росія визнала незалежним.

Як пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода один із дослідників Belligcat Моріц Раузитський (псевдонім), тепер з'явилися додаткові запитання, які потребують відповіді, і які Bellingcat почне зараз розслідувати. Наприклад, чи пов'язаний російський офіцер із діяльністю Вагнера в Сирії. Це, можливо, стане новою лінією у розслідуванні організації.

Росія заперечує, Захід засуджує

Росія та проросійські бойовики, тим часом, не просто заперечують свою причетність до збиття MH17, але й пропонують кілька інших теорій, щоб «пояснити причини трагедії».

Спільна слідча група (JIT) заперечує всі з них.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не була повноправним учасником розслідування JIT, і тому не може вірити висновкам.

Він також зауважив, що не може коментувати звіт Bellingcat, тому що «не ознайомлений з його матеріалами» і не знає, «на якій підставі зробили ці висновки».

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликали Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати для встановлення підзвітності.

Збиття літака MH17 стало світовою трагедією і відповідальні за це повинні бути притягнуті до відповідальності

«Збиття літака MH17 стало світовою трагедією і відповідальні за це повинні бути притягнуті до відповідальності”,

Це яскравий приклад того, як Кремль нехтує невинними життями

– заявив Столтенберг.

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт сказала, що настав час для Росії «визнати її роль у збитті MH17 та припинити її нахабну кампанію дезінформації».

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон також заявив, що Росія «тепер повинна відповісти за свої дії щодо падіння MH17».

«Кремль вважає, що може діяти безкарно», – сказав Джонсон. «Це яскравий приклад того, як Кремль нехтує невинними життями», – зауважив політик, також додавши, що трагедія забрала життя 10 британських громадян.

Спецпосланець Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зауважив, що звіт JIT є дуже важливим, тому що він наголошує на відсутності неоднозначності щодо прямої відповідальності Росії.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Над матеріалом працювали: Тетяна Савчук, Сергій Стеценко, Марк Крутов

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