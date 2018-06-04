Клімкін запропонував Lufthansa рекламувати на основі відео з Києва свої рейси в Україну, а не в Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував Lufthansa зробити рекламу своїх рейсів до України на основі відзнятого матеріалу. Про це він написав у Twitter.

«По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії: у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну», – зазначив дипломат.

Авіакомпанія Lufthansa відмовилася від реклами, знятої до Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії. Кадри, на яких німецькі фанати нібито перебувають у Москві, знімали в Києві. Як повідомляє видання «Цензор.НЕТ», ролик знімали у київських районах в Березняки і Русанівка.

Lufthansa видалила ролик зі своєї офіційної сторінки в Youtube і Facebook.

У компанії пояснили, що ролики вирішили знімати в Україні, а не в Росії, з причин логістики, і це є звичною практикою на зйомках фільмів і рекламних роликів.

21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА запланований у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Ігри пройдуть в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Волгограді, Казані, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.