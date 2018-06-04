Німецька Lufthansa вибачилася за рекламу Росії, зняту в Києві

Авіакомпанія Lufthansa відмовилася від реклами, знятої до Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії. Кадри, на яких німецькі фанати нібито перебувають у Москві, знімали в Києві. Як повідомляє видання «Цензор.НЕТ», ролик знімали у київських районах в Березняки і Русанівка.

«Із перших коментарів ми зрозуміли, що образили деяких користувачів у цьому випадку», – заявили в компанії 4 червня і вибачилися.

Lufthansa видалила ролик зі своєї офіційної сторінки в Youtube і Facebook.

У компанії пояснили, що ролики вирішили знімати в Україні, а не в Росії, з причин логістики, і це є звичною практикою на зйомках фільмів і рекламних роликів.

«Справа в тому, як глядачі уявляють собі це місце», – пояснили в компанії.

21-й Чемпіонат світу з футболу ФІФА запланований у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Ігри пройдуть в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Волгограді, Казані, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.