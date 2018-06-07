ФІФА не дозволила фан-зони чемпіонату світу в окупованому Криму

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не надала дозволу на відкриття офіційних фан-зон чемпіонату світу з футболу в анексованому Росією Криму, повідомив російський міністр курортів і туризму півострова Вадим Волченко російській державній інформагенції «РИА Новости».

«Ми… не отримали відповіді. Така своєрідна позиція – немає ні відмови, ні відповіді. Причепитися начебто ні до чого, але по суті це є заборона на офіційні фан-зони чемпіонату світу з футболу», – повідомив Волченко і додав, що «неофіційна трансляція» може спричинити штрафні санкції.

На сайті ФІФА немає офіційної позиції організації щодо фан-зон у Криму.

У листопаді 2017 року російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що обговорює питання створення на півострові фан-зон під час проведення чемпіонату світу.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року.