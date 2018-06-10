На мітингу у столиці Росії закликали звільнити Сенцова й інших політв’язнів

Учасники мітингу у столиці Росії Москві закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова, який у російському ув’язненні тримає голодування вже 28-й день, та інших утримуваних у Росії за ґратами політичних в’язнів – і українських, і російських.
Серед інших гасел мітингу «За вільну Росію без репресій і сваволі», що відбувся на проспекті Сахарова в центральній частині міста, був заклик припинити переслідування політичних опонентів російської влади і практику порушення кримінальних справ за репости в інтернеті.
Московська поліція заявила, що в акції взяли участь близько 1 тисячі 700 осіб, її організатори називають числа від 2 до 5 тисяч.
Мітинг був узгоджений із міською владою. Але, за повідомленнями, принаймні двох його учасників затримали.
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