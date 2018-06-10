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10 Червень 2018, Київ 19:08
Новини | Міжнародні

На мітингу у столиці Росії закликали звільнити Сенцова й інших політв’язнів

Під час опозиційного мітингу в Москві, 10 червня 2018 року

Учасники мітингу у столиці Росії Москві закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова, який у російському ув’язненні тримає голодування вже 28-й день, та інших утримуваних у Росії за ґратами політичних в’язнів – і українських, і російських.

Під час мітингу «За вільну Росію без репресій та свавілля». Москва, 10 червня 2018 року
Під час мітингу «За вільну Росію без репресій та свавілля». Москва, 10 червня 2018 року

Серед інших гасел мітингу «За вільну Росію без репресій і сваволі», що відбувся на проспекті Сахарова в центральній частині міста, був заклик припинити переслідування політичних опонентів російської влади і практику порушення кримінальних справ за репости в інтернеті.

Московська поліція заявила, що в акції взяли участь близько 1 тисячі 700 осіб, її організатори називають числа від 2 до 5 тисяч.

Мітинг був узгоджений із міською владою. Але, за повідомленнями, принаймні двох його учасників затримали.

Молодий чоловік, одягнений у футболку із зображенням ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, під час мітингу «За вільну Росію без репресій та свавілля». Москва, 10 червня 2018 року
Молодий чоловік, одягнений у футболку із зображенням ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, під час мітингу «За вільну Росію без репресій та свавілля». Москва, 10 червня 2018 року

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