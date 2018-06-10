У Москві відбувається мітинг проти репресій і свавілля

У столиці Росії Москві 10 червня відбувається мітинг «За вільну Росію без репресій і свавілля». Акція на проспекті Сахарова, яка розпочалася о 13:00, погоджена з владою.

Заявлена кількість учасників мітингу – 10 тисяч людей, але за спостереженнями журналістів телеканалу «Дождь», поки що в акції беруть участь близько півтисячі людей. Демонстранти тримають плакати з іменами політв’язнів, у тому числі плакат з портретом українського режисера Олега Сенцова, який голодує 28 день поспіль в російській колонії.

В акції, приуроченій до Дня Росії, візьмуть участь представники низки опозиційних організацій, в тому числі партій «Яблуко», ПАРНАС і «Громадянська ініціатива», руху «Відкрита Росія», а також правозахисники і громадські активісти.

За словами одного з організаторів, російського правозахисника Льва Пономарьова, мета акції – «звернути увагу суспільства на катастрофічну ситуацію в країні з порушенням основних прав і свобод громадян».

Організатори мають намір звернутися до влади із закликом припинити переслідувати опозиційних активістів і учасників акцій протесту.