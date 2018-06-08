Президент Європейської ради на саміті G7 закликав звільнити Сенцова

Президент Європейської ради Дональд Туск 8 червня на саміті в канадському Квебеку звернувся до лідерів «Групи семи» з проханням про підтримку українського режисера Олега Сенцова.

«Наша солідарність може врятувати його життя. Сьогодні я закликав лідерів G7 висловити підтримку Олегу Сенцову, українському кінорежисеру, який брав участь у Євромайдані в Києві та протистояв анексії Криму Росією», – заявив Туск.

Він також розповів про умови тримання Олега Сенцова в північній російській колонії та голодування, яке українець оголосив у неволі.

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Сенцов, у 2015 році засуджений у Росії до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму, вже 26 днів голодує з вимогою звільнити політв’язнів із російських тюрем. Правозахисники, влада України і Захід вимагають від Росії звільнити Сенцова, називаючи справу, за якою його засудили, сфабрикованою через його позицію незгоди з анексією Криму.

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